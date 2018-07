Cos’è il Finsta | l’Instagram segreto che ti salva da Instagram

gqitalia

(Di venerdì 20 luglio 2018)è il social network che incide di più sulla nostra salute mentale. Ne abbiamo avuto la conferma un anno fa da una ricerca della Royal Society for Public Health che ha studiato gli effetti su 1.479 giovani britannici fra i 14 e i 24 anni. Ma bastava aprire la homepage del social fotografico per capire che qualcosa non andava: la costante ricerca di apparenza e la voglia di trasmettere un’immagine perfetta agli altri ci ha trasformato in una macchina da like che rischia di asfissiarci. Più vogliamo far credere di vivere la vita che tutti sognano, più dobbiamo spostare in alto l’asticella per sostenere la bugia e renderla credibile, in un meccanismo perverso che finisce per dare dipendenza. The Verge ha riassunto questa idea con un’immagine: una selva di persone intente a scattare una foto al loro artista preferito. Fin qui niente di male, se non fosse che tutti ...