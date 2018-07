Comic-con 2018 | e Aaron Paul trasforma la figlia in «Breaking Bad»

Doctor Who - Jodie Whittaker presenta la nuova stagione al San Diego Comic-Con (video) : Il Doctor Who torna al San Diego Comic-Con e lo fa per presentare la sua nuova stagione completamente rinnovata rispetto al passato con l'arrivo del primo dottore donna nella storia della serie, interpretata da Jodie Whittaker.Undicesima stagione e tredicesimo dottore per la storica serie tv di BBC (in Italia su Rai 4), in partenza il prossimo ottobre con alla guida Chris Chibnall (Brodchurch) al posto di Steven Moffat. Il lavoro perfetto ...

Da The Walking Dead a Iron Fist - i primi trailer del San Diego Comic-Con 2018 : È appena iniziato il San Diego Comic-Con 2018, la manifestazione americana che ogni anno attira il meglio della produzione riguardante fumetti, videogiochi, serie tv di genere e nerd culture. E come di consueto i quattro giorni di questo evento diventano fitti di panel, incontri, interviste e soprattutto annunci esclusivi: non mancano mai infatti i trailer delle nuove serie fantasy, fantascientifiche o d’azione più attese. Già nella prima ...

Nuovo promo di Doctor Who 11 al San Diego Comic-Con 2018 - niente Dalek e vecchi personaggi? Esclusiva OM (foto) : Materiale inedito e un Nuovo promo di Doctor Who 11 al San Diego Comic-Con 2018. Il cast dell'undicesima stagione, con Jodie Whittaker nei panni del Tredicesimo Signore del Tempo, accompagnata dallo showrunner Chris Chiball e lo sceneggiatore Matt Stevensen, hanno incontrato il pubblico nell'affollatissima Hall H. Grande assente, Bradley Walsh, uno dei nuovi companion, Graham. Come consolazione, l'attore inglese ha inviato un video in cui, ...

Il reboot di Streghe all’insegna del Girl Power al Comic-Con 2018 e ai fan sul piede di guerra : “Veniamo in pace” : Il tanto discusso reboot di Streghe è stato protagonista ieri nella prima giornata del Comic-Con 2018 di San Diego. Il cast ha preso parte all'incontro con i fan insieme ai produttori Jennie Snyder Urman e Jessica O' Toole per la gioia di alcuni e il dispiacere di altri. I primi dettagli sulla trama e su come sarà Streghe 2018 non sono piaciuti al cast storico della serie e nemmeno ai loro fan che hanno già bocciato il revival senza scontri. ...

Da Breaking Bad al San Diego Comic-Con 2018 a Bryan Cranston e Aaron Paul come Walter e Jesse? Sì - ma beneficenza (video) : Dopo la reunion, il cast di Breaking Bad al San Diego Comic-Con 2018 festeggia i suoi primi dieci anni dalla messa in onda. Gli attori hanno incontrato il pubblico in un panel esclusivo che racchiude anche i personaggi di Better Call Saul, lo spin-off della serie giunto alla sua quarta stagione. I fan chiedono a gran voce un reboot, ma ci sarà, prima o poi, questa possibilità? Una chicca dal panel: Aaron Paul è apparso sul palco portando con sé ...

Paul Wesley dice addio a Stefan di The Vampire Diaries al Comic-Con 2018 : “In Tell Me a Story sarà un uomo vivo - è tutto diverso” : La prima giornata del Comic-Con 2018 è sempre un po' placida e pacata ma i fan di The Vampire Diaries hanno trovato ugualmente pane per i loro denti e non solo per la presenza di Kat Graham pronta al grande salto di qualità con il nuovo film delle Tartarughe Ninja, ma per la presenza di Paul Wesley. Per la prima volta l'attore torna a San Diego e dopo 10 anni non è stato sul palco per parlare di vampiri e del rapporto tra Stefan, Damon ed ...

Stargirl : la nuova serie DC Universe da Geoff Johns | Comic con 2018 : Stargirl si affaccia nel mondo della DC Universe e scende in campo con Geoff Johns. L’autore è già all’opera per la scrittura della nuova serie Tv che vedremo prossimamente sul piccolo schermo. L’annuncio è stato dato al Comic Con 2018 che si sta svolgendo in queste ore a San Diego ed in cui da sempre vengono sfornate le novità per la stagione in corso e quella successiva. Stargirl segna il ritorno di Johns dopo le dimissioni ...

Doctor Who 11 : al Comic con 2018 il teaser promo (VIDEO) : Doctor Who 11 sbarca al Comic Con 2018 con tutte le novità della sua undicesima stagione. Dopo il colpo di scena che ci ha svelato l’identità del nuovo Dottore, la serie Tv ha sfornato il teaser promo in occasione dell’incontro di San Diego. Il panel si è svolto in presenza del cast principale e sono state rilasciate alcune anticipazioni. Pane per i denti dei fan di Doctor Who 11, in attesa di assistere alla messa in onda dei nuovi ...

FTWD 4 al Comic con 2018 : foto esclusive e teaser promo (VIDEO) : FTWD 4 al Comic Con 2018 di San Diego: buone notizie per i fan della serie Tv, che potranno conoscere qualcosa in più su ciò che accadrà nella seconda metà della quarta stagione. Abbiamo già scoperto alcuni e interessanti particolari grazie alle anticipazioni rilasciate da EW: anche in quest’occasione il giornale americano è in grado di offrirci delle foto dal set davvero esclusive. FTWD 4 vivrà il suo panel nei prossimi giorni, ma ...

TWD 9 al Comic con 2018 : teaser con Maggie e Daryl (VIDEO) : TWD 9 non si fa attendere: il Comic Con 2018 di San Diego sarà un’occasione d’oro per tutti gli appassionati della serie tv della AMC di conoscere nuove news e anticipazioni sulla nona stagione. La premiere andrà in onda solo ad ottobre, ma potremo già scoprire qualcosa di più. Un teaser video realizzato per il Comic Con 2018 svela alcuni retroscena dei nuovi episodi di TWD 9. TWD 9 al Comic Con 2018: la solitudine di Rick Il video ...

Titans : il primo trailer della serie DC Comics con Robin - Raven e Starfire : L’intricato mondo delle serie tv tratte dai fumetti editi dalla DC Comics – che prende il nome di DC Universe (non originalissimo ma efficace) – si arrichisce di un nuovo membro: Titans, il cui primo trailer è uscito ufficialmente su YouTube il 19 luglio 2018. Mentre Stephen Amell, l’interprete di Arrow rimedia botte dove non batte il sole e la serie su Flash approda su Boing, insomma, altre grandi novità stanno bollendo ...

