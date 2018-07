Cia * Sondaggio sul gradimento dei candidati presidente | ' si conferma la bontà delle

Sondaggio La7 - Lega primo partito ma lasCia lo 0 - 4% : il M5s sale e incalza il Carroccio. Bene Forza Italia : L'ultimo Sondaggio diffuso da La7 segna un testa a testa. Le cifre vengono snocciolate a In Onda di David Parenzo e Luca Telese , i quali si devono arrendere all'evidenza: la prima Forza, in Italia, è ...

Il sondaggio : gli italiani lo preferiscono virtuale. Sesso e tradimenti ai tempi dei soCial : TrenDevice.com " azienda con sedi ad Avellino e Milano, leader nel settore dell'economia circolare " ha chiesto agli italiani come utilizzano gli smartphone nella già complicata vita di coppia. Nel ...

Silvio Berlusconi - sondaggio Piepoli : indice di fiduCia nel Cav all'11% : Ci sarà dopo l'estate la 'prova del fuoco' per il governo giallo-verde e per i due partiti che lo formano: Lega e M5S. In autunno, infatti almeno una parte delle promesse fatte in campagna elettorale ,...

Pd - Morani lanCia Sondaggio social per cambiare nome : "Cosa ne pensate di un 'Movimento democratico europeo'?". Alessia Morani, sulle sue pagine social, lancia il sondaggio su un nuovo nome e una nuova 'forma' per il Partito democratico . "Dal Pd nasca ...

Sondaggio PD. Gli elettori bocCiano il fronte repubblicano : A risolvere il problema è Swg che con un Sondaggio spegne gli entusiasmi di quella parte che era pronta a lasciarsi il passato alle spalle per cimentarsi in una nuova esperienza politica. Come ben si ...

Vitalizi : sondaggio 'bocCia' M5s Sicilia - grillini 'utenti finti - li tagliamo lo stesso' : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - Il sondaggio 'boccia' il M5s Siciliano, ma i pentastellati non ci stanno e rilanciano. "Il Vitalizio agli ex parlamentari lo tagliamo ugualmente". Nel pomeriggio i grillini Siciliano avevano lanciato sulla pagina Facebook del Movimento in Sicilia un sondaggio: 'Vitalizi

Vitalizi : sondaggio ‘bocCia’ M5s Sicilia - grillini ‘utenti finti - li tagliamo lo stesso’ : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) – Il sondaggio ‘boccia’ il M5s Siciliano, ma i pentastellati non ci stanno e rilanciano. “Il Vitalizio agli ex parlamentari lo tagliamo ugualmente”. Nel pomeriggio i grillini Siciliano avevano lanciato sulla pagina Facebook del Movimento in Sicilia un sondaggio: ‘Vitalizi ex parlamentari: da che parte stai?’. Sotto le facce di Giancarlo Cancelleri, big pentastellato ...

Il M5S e la democrazia diretta (da chi?) Sondaggio sui vitalizi - che figuracCia : Il blog di Beppe Grillo lancia un televoto sui vitalizi dei parlamentari e contro la "casta". Ma quando i No sono più numerosi dei Sì, il Sondaggio sparisce Segui su affaritaliani.it

Sondaggio M5s - la Casta batte Fico/ Tema vitalizi - epic fail soCial : il post scompare : Sondaggio M5s, la Casta batte Fico su Facebook: Tema vitalizi, epic fail social per i pentastellati. Dopo la sonora debacle, il post scompare: ironia sul web(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 12:35:00 GMT)

La talpa presto in tv? Paola Perego lanCia un sondaggio. Pioggia di si anche tra i VIP : 'In tantissimi mi avete chiesto se ci sarà nuova edizione de 'LA talpa' , In quanti di voi la vorrebbero?'. Paola Perego ha lanciatop sul suo profilo Instarm uno strano sondaggio su uno dei suoi ...

Vitalizi - M5S lanCia un sondaggio : “State con Fico o con la Casta?” : gli utenti scelgono gli ex parlamentari e il post sparisce : Il Movimento 5 Stelle ha lanciato un sondaggio su Facebook chiedendo al popolo della rete: Noi pensiamo che i Vitalizi siano un privilegio indecente e Roberto Fico si sta impegnando per eliminarli. La Casta non è d'accordo e addirittura vorrebbe denunciarlo per questo. Voi da che parte state?". Il sondaggio, però, non ha avuto l'esisto sperato: la Casta ha raccolto il 63% dei consensi e il post è stato eliminato.Continua a leggere

Sondaggio Ixè - fiduCia nei leader : Paolo Gentiloni davanti a Luigi Di Maio - il tracollo del capo politico M5s : Ogni giorno viene sfornato un Sondaggio che mette in luce i trionfi della Lega e di Matteo Salvini : il Carroccio vola alle stelle e addirittura, secondo SWG, supera il M5s , mentre il consenso ...

