ilfattoquotidiano

: Atterraggio di emergenza a Londra per un volo della British Airways. Nessun ferito ? - RaiNews : Atterraggio di emergenza a Londra per un volo della British Airways. Nessun ferito ? - SkyTG24 : Londra, atterraggio d'emergenza per aereo da Napoli: guasto tecnico - Cascavel47 : British Airways, atterraggio di emergenza a Gatwick per un volo da Napoli -

(Di venerdì 20 luglio 2018)dinella notte nell’aeroporto londinese diper unproveniente da. Secondo quanto riferito da un portavoce dello scalo, l’era stata dichiarata per un “problema tecnico”, al momento imprecisato, sull’aereo che è comunque atterrato per l’orario previsto. Tutti i passeggeri sono incolumi e sono stati disimbarcati poco dopo l’. La pista è rimasta occupata per un po’ dal veliper le ispezioni del caso, mentre due voli da Cipro venivano dirottati su altri aeroporti. L'articolodiper undaproviene da Il Fatto Quotidiano.