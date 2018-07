Atteggiamento da politico | non da tecnico M5S chiede le dimissioni di Boeri

huffingtonpost

(Di venerdì 20 luglio 2018) "è stato votato da qualcuno? Le parole usate ieri dal Presidente dell'Inps in commissione lavoro sul Dl Dignità tradiscono un, non. Con toni fuori luogo. Un'entrata a gamba tesa che ha contribuito ad una escalation sinceramente inaccettabile, mentre il Parlamento si appresta a discutere un provvedimento atteso da tempo, e pensato per aiutare tutti coloro che hanno sofferto di più questi anni di crisi. Per il suo ruolo Titodovrebbe rimanere fuori dalla contesa politica, invece di rilanciare previsioni arbitrarie e parziali sugli effetti del Decreto. Proprio ieri, i tecnici del Servizio Bilancio della Camera hanno chiarito che le stime sul calo dell'occupazione non sono dimostrabili. Sono valutazioni politiche, non tecniche, al provvedimento. Ma questo non è il compito per cuiè stato chiamato alla ...