Paris Etc | la serie con Valeria Bruni Tedeschi in anteprima esclusiva per l’Italia su

Paris Etc - con Valeria Bruni Tedeschi un’intesa serie al femminile : Valeria Bruni Tedeschi si prende la scena ma poi la divide con altre quattro donne per un’intensa serie in 12 puntate tutte al femminile: sbarca su TimVision la bellissima Paris Etc dove l’attrice già vincitrice di 4 David di Donatello (per La pazza gioia, Il capitale umano, La parola amore esiste e La seconda volta) è protagonista assoluta. La serie è disponibile in anteprima esclusiva per l’Italia da mercoledì 18 luglio. Paris Etc ...