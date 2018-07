Andrea Iannone le curve di Belen sono meravigliose

Belen Rodriguez e Andrea Iannone/ Foto - le curve e la paella della showgirl conquistano il pilota : Belen Rodriguez pubblica una Foto nella quale mette in mostra il suo lato B e subito arriva la replica del suo fidanzato Andrea Iannone. Crisi superata?(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 15:40:00 GMT)

Belen Rodriguez - Andrea Iannone le scatta una foto al lato B : il pilota perde la testa : La relazione tra Andrea Iannone e Belen Rodriguez non sembra essere in dirittura di arrivo per il momento. I due fidanzati sembrano essere più affiatati che mai alla faccia delle malelingue che ...

Belen Rodriguez - il lato B su Instagram provoca il commento di Andrea Iannone : Del sedere di Belén si parla spesso e volentieri. In passato s’è detto che fosse finto (scatenando le sue risposte piccate e l’esibizione di foto dimostrative che lei è sempre stata “fortunata”, per dirla con le sue parole) ma, più in generale, il pubblico maschile ha sempre apprezzato enormemente. Anche Andrea Iannone – a maggior ragione – non è da meno e ha approfittato dell’ultima foto condivisa dalla ...

Belen Rodriguez - la foto del lato b e il commento di Andrea Iannone. Crisi finita? : Belen Rodriguez in vacanza a Ibiza mostra il suo fisico impeccabile su Instagram. Uno scatto che la ritrae in costume evidenziando il suo lato b suscita immediatamente centinaiai di commenti sui social tra i quali spicca quello piccante di Andrea Iannione. Le curve migliori che abbia mai affrontato Così il pilota commenta ironico la foto dell'argentina, che replica: Sei completamente pazzo! V• #ibiza @mefuireal Un post condiviso da ...

MotoGP - GP Germania. Prove libere 3 : Andrea Iannone in testa - 4° Valentino Rossi - 11° Andrea Dovizioso : 1 A. Iannone 1:20.438 2 D. PETRUCCI +0.099 3 C. CRUTCHLOW +0.177 4 V. Rossi +0.281 5 A. BAUTISTA +0.292 6 M. MARQUEZ +0.296 7 M. VI'ALES +0.335 8 J. LORENZO +0.337 9 A. RINS +0.352 10 D. PEDROSA +0.

Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono lasciati?/ Parla lui : "Lei o i motori? Due amori diversi" : Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono lasciati? Dopo vari rumors e indiscrezioni, il pilota rompe il silenzio e svela la verità rsui social rispondendo alle domande dei fan.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 18:20:00 GMT)

“Il sesso con Belen Rodriguez?”. Alla domanda hot Andrea Iannone risponde così. Giudicate voi : Andrea Iannone e Belen Roudriguez sono in crisi? La voce gira già da qualche settimana, ma tra il pilota di Moto GP e la bella soubrette argentina non c’è nessun problema, anzi. Dopo qualche piccolo problemino, subito risolto, il pilota di Moto GP ha smentito ogni forma di crisi con la showgirl argentina e ha risposto simpaticamente anche a chi sui social ha fatto domande “indiscrete” per sapere qualcosa di più sulla loro vita. “Stai ...

Andrea Iannone : "Quante volte faccio sess0 con Belen Rodriguez? Mai abbastanza" : Andrea Iannone si è fatto prendere dalla tendenza social del momento, partecipando così al 'fammi una domanda' delle Instagram Stories. È stata così l'occasione per smentire le indiscrezioni sulla presunta crisi con Belen Rodriguez. Infatti, il pilota di MotoGp ha risposto ad alcune domande inerenti la sua vita sentimentale raccontando anche qualche dettaglio più intimo e privato:Sto ancora con Belen? Sì. L'ho conosciuta passando a ...