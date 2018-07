The Little Prince | a Milano un' opera ispirata al capolavoro di Saint-Exupéry

Apple ordina Little America che racconterà l'immigrazione - creata dal duo di The Big Sick : Apple entra nella discussione globale sul tema dei migranti, un tema che divide l'opinione pubblica negli Stati Uniti come in Europa, con l'ordine a serie di Little America, un'antologia con episodi da 30 minuti che racconterà storie semplici di immigrati Americani.Little America è scritta da Lee Eisenberg, produttore della comedy Showtime SMILF (in Italia in arrivo su Sky Generation), che sarà anche showrunner, insieme a Kumail Nanjani e ...

Upfront 2018/19 ABC trailer di The Rookie - A Million Little Things - Grand Hotel e altri : ABC presenta un palinsesto che poggia su tre assi principali: le commedie familiari (con ben 10 serie tv di questo tipo in onda in autunno compresa Roseanne/Pappa e Ciccia), il giovedì di Shonda Rhimes ormai diventato famoso come #TGIT (Thank God It's Thursday), preservato confermando le quattro sue serie tv vista l'impossibilità di avere novità a causa del trasferimento di Rhimes a Netflix, e il successo della stagione scorsa The Good ...

Pretty Little Liars : The Perfectionist – Freeform ordina lo spinoff (VIDEO) : Pretty Little Liars: The Perfectionist verrà trasmesso presto sulla Freeform. Il network americano ha appena ordinato lo spinoff delle piccole bugiarde, con un totale di 10 episodi. I piani alti sono sempre gli stesi, a Marlene King fino alle case di produzione Alloy Entertainment e Warner Horizon Scripted Television. Pretty Little Liars: The Perfectionist si baserà inoltre sul ciclo di libri scritto da Sara Shepard in seguito alla sua saga ...

Primo video trailer di Pretty Little Liars The Perfectionists : lo spin-off ha ottenuto una prima stagione a metà : Il Primo video trailer di Pretty Little Liars The Perfectionists porta con sé un sorriso per i fan ma anche una notizie sconvolgente che riguarda proprio il numero degli episodi della prima stagione. Lo spin-off di Pretty Little Liars permetterà loro di vivere ancora come se niente, o quasi, fosse cambiato dopo la rivelazione sull'identità di A, ma così non sarà e avremo pochi episodi a disposizione per capirlo. Freeform ha rilasciato il ...

Pretty Little Liars : The Perfectionist – Freeform ordina lo spinoff : Pretty Little Liars: The Perfectionist verrà trasmesso presto sulla Freeform. Il network americano ha appena ordinato lo spinoff delle piccole bugiarde, con un totale di 10 episodi. I piani alti sono sempre gli stesi, a Marlene King fino alle case di produzione Alloy Entertainment e Warner Horizon Scripted Television. Pretty Little Liars: The Perfectionist si baserà inoltre sul ciclo di libri scritto da Sara Shepard in seguito alla sua saga ...