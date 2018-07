Scuola | nuovo codice disciplinare docenti | oggi faccia a faccia Aran-sindacati

Vittoria - acquisto di un nuovo Scuolabus : Avviata a Vittoria la procedura di gara per l'acquisto di un nuovo scuolabus sul mercato elettronico della pubblica Amministrazione.

Obbligo vaccini - si cambia di nuovo : per entrare a Scuola a settembre basterà l'autocertificazione : In arrivo una circolare del ministro della salute Giulia Grillo, che spiega: 'siamo per la profilassi, ma anche per la semplificazione'. Insulti no-vax al campione di pallavolo Zaytsev -

NoiPa - comunicato ufficiale : è arrivato il nuovo servizio ‘Contratti Scuola a tempo determinato’ : Il portale della Pubblica Amministrazione, NoiPa, ha comunicato attraverso un messaggio pubblicato sulla propria pagina Facebook, l’arrivo di un nuovo servizio destinato a tutti coloro che prestano servizio con contratto a tempo determinato. Si tratta di un servizio ‘self service’, così come è stato ribattezzato dalla piattaforma, in quanto il personale scolastico interessato potrà monitorare la propria […] L'articolo ...

"Youth Mobility" - un nuovo bando della Fondazione per l'alternanza Scuola lavoro all'estero : ... far maturare negli studenti non solo competenze e conoscenze indispensabili per la loro crescita ma anche la flessibilità e la capacità di confrontarsi con realtà diverse, necessarie in un mondo ...

Palermo : nuovo raid vandalico in Scuola Falcone - vetri in frantumi : Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - Vandali in azione nella scuola intitolata a Giovanni Falcone nel quartiere Zen di Palermo. Ignoti hanno lanciato dei sassi mandando in frantumi le vetrate dell'istituto, già in passato oggetto di raid e incursioni. A dare l'allarme stamani è stato il personale scolasti

The Minis - il rock della baby band torinese con un nuovo singolo con la Scuola di papà : PRIMAPRESS, - TORINO - I The Minis, la rock band torinese under 14, composta da Julian, Zak e Mattia escono con il nuovo singolo "Il fiato sul collo".The Minis è la band nata nel 2015 da tre ragazzi ...

Scuola : dignità e riconoscimento economico ai docenti dal nuovo Governo : Gli insegnanti reclamano dignità e riconoscimento economico. Il Governo si è insediato, il Ministro dell’Istruzione pure. Da ieri sono ufficiali anche le nomine di vice ministro e sottosegretari. Tutte le varie componenti adesso potranno lavorare per il bene della Scuola, senza se e senza ma. Sin dall’insediamento dell’esecutivo Movimento 5 Stelle-Lega e dalla relativa nomina […] L'articolo Scuola: dignità e riconoscimento economico ai ...

Scuola - diplomati magistrali - precariato e organici : senza decreto urgente nuovo anno a rischio regolarità : Rimane irrisolto il nodo sui diplomati magistrali, precariato e organici, tanto che il sindacato della Scuola Anief chiede un incontro urgente al neo Ministro del MIUR Marco Bussetti . Secondo il ...

Roberto Saviano diventa “Il supplente” per un nuovo factual dedicato al mondo della Scuola : Cosa accadrebbe se un giorno, in una classe di quinta superiore, l’insegnante fosse assente e, a sorpresa, si presentasse un personaggio famoso, un talent, un giornalista, uno scrittore? E’ proprio quello che accadrà ne “Il supplente”, il nuovo programma di Rai2, ideato e prodotto da Palomar Entertainment, in onda da domani, mercoledì 13 giugno, alle 21.20. Il Supplente è un nuovo factual che offre l’occasione di gettare uno sguardo sul mondo ...

Scuola - al via il nuovo esame di terza media : tutte le novità : Iniziano gli esami conclusivi del I ciclo d'Istruzione, secondo il calendario definito da ciascuna istituzione scolastica. Oltre 560.000 ragazzi agli esami, per un totale di 27.270 classi. Molte le novità per le studentesse e gli studenti...

Scuola Grignasco : partiti i lavori per il nuovo polo sportivo : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e Scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Scuola Grignasco: partiti i ...

Nuovo Governo Conte - MSA : ‘I possibili risvolti sul mondo Scuola’ : Nuovo Governo Conte – Riceviamo e pubblichaimo in forma integrale un comunicato stampa giunto in queste ore dall’Associazione MSA Multi Service Association. Ecco di seguito il Contenuto del comunicato. Nuovo Governo Conte. MSA commenta i possibili risvolti sul mondo scuola. Dopo alcuni mesi di incertezza politica, finalmente nasce il Nuovo Governo: Movimento 5 stelle e […] L'articolo Nuovo Governo Conte, MSA: ‘I possibili risvolti ...

Marco Bussetti - chi è il nuovo ministro dell'Istruzione/ Nel piano Scuola potenziamento educazione fisica : Marco Bussetti, chi è il nuovo ministro dell'Istruzione: ex Dirigente scuola, laureato in scienze motorie, porterà al Miur l'esperienza e i risultati del "modello lombardo"(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 12:26:00 GMT)