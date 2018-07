blogo

: Giffoni 2018 in tv: gli speciali Rai, Mediaset e Sky - SerieTvserie : Giffoni 2018 in tv: gli speciali Rai, Mediaset e Sky - tvblogit : Giffoni 2018 in tv: gli speciali Rai, Mediaset e Sky - Chiara_1978 : RT @ImperoDisney: .@TopolinoIT per la prima volta a @GiffoniFilmFest: la cover variant, gli ospiti e i laboratori -

(Di mercoledì 18 luglio 2018)è ai nastri di partenza: domani, 19 luglio, primo assaggio ufficioso della 48esima edizione con la prima anteprima nazionale, Hereditary - Le radici del male, e due maratone - Disney 'Under the Sea' con i migliori film in 'Aqua' in omaggio al tema del Festival, e una tutta a tema Anni '80, Back to the 80's, realizzata da Infinity in collaborazione con Universal Pictures Home Entertainment Italia. Venerdì 20, invece, ha inizio ufficialmente l'edizione n. 48 e si parte subito di slancio, con Evangeline Lilly e Paul Rudd che accompagnano l'anteprima di Ant-Man and the Wasp e Andrea Bocelli che ritira il premio Truffaut, oltre alle prime Masterclass e ai tanti ospiti nazionali attesi sul carpet della Cittadella del Cinema.prosegui la letturain tv: gliRai,e Sky pubblicato su TVBlog.it 18 luglio15:56.