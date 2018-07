Bce | ecco come il Quantitative easing ha ridotto le disuguaglianze nell’Eurozona

Prezzi e crescita : ecco i segnali che hanno convinto la Bce a ridurre gli stimoli : Per parafrasare un noto politico italiano, si dovrebbe dire che la pacchia è finita. Il piano di acquisto di titoli pubblici che negli ultimi tre anni ha fatto risparmiare decine di miliardi di interessi su debito ai governi di tutto il continente è arrivato al capolinea. Come anticipato da La Stampa, il consiglio dei governatori della Banca centra...

Bce - la svolta di Draghi su Qe Tassi sui mutui - prestiti e risparmi Ecco come gestire il portafoglio : Cosa cambia per gli investitori e per chi deve chiedere un mutuo o un prestito dopo l’annuncio dato da Mario Draghi che la Bce interromperà a fine anno il suo quantitative easing (QE) e con esso gli acquisti di bond europei sul mercato? Per ora poco o nulla, ma lo scenario sembra poter favorire le borse (in vista di maggiore inflazione e crescita degli utili), mentre l’euro perde quota sul dollaro, dato che i Tassi europei non ...