PUBG | le partite personalizzate sono in beta | ma potrebbero essere a pagamento

(Di martedì 17 luglio 2018) Volendo soddisfare una delle richieste più insistenti della community di Playerunknown's Battlegrounds, oggiCorp ha annunciato che le tanto atteseentrano finalmente in fase, e potrannoprovate dai giocatori che hanno accesso ai server di test dell'acclamato Battle Royale.Gli sviluppatori hanno annunciato che per il momento il matchmaking di queste specialisarà gratuito per tutti i giocatori, ma in una nota questi hanno voluto sottolineare che in futuro la situazione potrebbe cambiare radicalmente. "Creare una partita personalizzata non avrà alcun costo in questa fase", recita la nota. "Tuttavia, a causa dell'enorme numero di risorse necessario ad ospitare una partita personalizzata, potremmo cambiare questa cosa in futuro per garantire che l'intero sistema funzioni senza problemi."Come riportano i nostri colleghi di Eurogamer.net, il ...