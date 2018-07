Migranti | guardia costiera Libia ferma barcone | 158 persone a bordo

Migranti - la denuncia di Open Arms : “Guardia costiera libica ha lasciato morire in mare una donna e un bambino” : La denuncia è accompagnata da una foto e da un video. Su Twitter. Il testo dice questo: “La Guardia costiera libica ha detto di aver intercettato una barca con 158 persone fornendo assistenza medica e umanitaria, ma non hanno detto che hanno lasciato due donne e un bambino a bordo e hanno affondato la nave perché non volevano salire sulle motovedette”. Parola di Oscar Camps, fondatore della ong spagnola Open Arms. Lo scatto lascia ...

Migranti - viveri per altre 24 ore sulle navi di Frontex e Guardia di Finanza : Saranno consegnati viveri e bevande sufficienti per almeno altre 24 ore alle navi della Guardia di Finanza e di Frontex fermi al largo di Pozzallo con a bordo oltre oltre 430 Migranti. Sulla Protector ...

Migranti - la Guardia costiera spagnola soccorre 340 persone : Migranti, la Guardia costiera spagnola soccorre 340 persone Migranti, la Guardia costiera spagnola soccorre 340 persone Continua a leggere L'articolo Migranti, la Guardia costiera spagnola soccorre 340 persone proviene da NewsGo.

Migranti - trasbordati i 450 dal barcone a navi di Guardia Costiera - GdF e Frontex : Questa mattina, poco dopo le 8:30, è stato completato il trasbordo dei 450 Migranti che ieri erano stati individuati su un barcone partito dalle coste libiche di Zuara e visto poi in acque maltesi. Nel pomeriggio di ieri quel barcone si era spostato dirigendosi verso le coste italiane ed era subito partito un braccio di ferro tra il governo italiano e quello maltese. Quest'ultimo aveva preso in carico il coordinamento dei soccorsi, ma poi non ...

Migranti - barcone a Lampedusa : 310 dei 450 profughi già trasferiti su navi di Gdf e guardia costiera : Il barcone con 450 Migranti a bordo, partito dalla Libia e sul quale ieri si è consumato l'ennesimo scontro tra l'Italia e Malta , si trova ormai vicinissimo a Lampedusa . Al momento, 260 dei 450 ...

Migranti - barcone verso la costa della Sicilia. Scontro con Malta. Salvini : «I nostri porti sono chiusi».Alla Guardia costiera l'ordine di non intervenire : Superata Lampedusa e Linosa, il barcone di legno con 450 Migranti a bordo fa rotta nella notte di venerdì verso la costa meridionale della Sicilia, come riferiscono molti pescatori delle...

Migranti - barcone verso la costa della Sicilia. Scontro con Malta. Alla Guardia costiera l'ordine di non intervenire : Superata Lampedusa e Linosa, il barcone di legno con 450 Migranti a bordo fa rotta nella notte di venerdì verso la costa meridionale della Sicilia, come riferiscono molti pescatori delle...

Migranti - barcone verso Lampedusa. Scontro con Malta. Alla Guardia costiera l'ordine di non intervenire : All'orizzonte, già a poche miglia da Linosa , c'è un barcone di legno con 450 Migranti a bordo, un peschereccio partito dAlla Libia. Tra loro molti minorenni con bisogno urgente di aiuto. Ma c'è anche ...

Migranti - barcone verso Lampedusa. Scontro con Malta. Alla Guardia costiera l'ordine di non intervenire : All'orizzonte, già a poche miglia da Linosa, c'è un barcone di legno con 450 Migranti a bordo, un peschereccio partito dAlla Libia. Tra loro molti minorenni con bisogno urgente...

Migranti - barcone a 20 miglia da Lampedusa. Salvini : porti chiusi. Scontro con Malta. Alla Guardia costiera l'ordine di non intervenire : «Un barcone con 450 Migranti a bordo si dirige verso l'Italia». Ad annunciarlo, in un post su Facebook, è Matteo Salvini che però chiude a qualunque ipotesi di approdo...

Migranti - barcone a 20 miglia da Lampedusa. Salvini : porti chiusi. Alla Guardia costiera l'ordine di non intervenire : «Un barcone con 450 Migranti a bordo si dirige verso l'Italia». Ad annunciarlo, in un post su Facebook, è Matteo Salvini che però chiude a qualunque ipotesi di approdo...

Arriverà a Trapani la nave della Guardia Costiera con i 67 Migranti. Alcuni rischiano l'arresto : Indagini sulla presunta aggressione all'equipaggio dell'imbarcazione italiana che li aveva soccorsi in mare aperto prima del trasbordo sull'unità della Guardia Costiera. -

La nave della Guardia costiera Diciotti con 67 Migranti è diretta a Trapani. Salvini : “No sbarco senza garanzie” : La nave della nostra marina militare Diciotti con i 67 migranti trasbordati dal mercantile italiano Vos Thalassa, arriverà al porto di Trapani giovedì mattina, invece che questo pomeriggio, per far sbarcare il suo carico di donne e uomini salvati in mare dalla Vos Thalassa. Il ritardo sembra causato dal fatto che a bordo sono saliti funzionari ...

NAVE DICIOTTI CON 67 Migranti SBARCA A TRAPANI/ Ultime notizie - braccio di ferro Salvini-Guardia Costiera : NAVE DICIOTTI con 67 MIGRANTI SBARCA oggi a TRAPANI: lite nel Governo, Salvini "garanzie che non finiscano in albergo ma in galera". Ultime notizie, si riapre il caso Juventa(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 13:45:00 GMT)