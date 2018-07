Make up | le tendenze autunno inverno per occhi e labbra

dilei

(Di martedì 17 luglio 2018) La fine dell’estate è ancora lontana ma è bene iniziare a conoscere ledella prossima stagione per aggiungere nel tuo beauty case alcuni prodotti indispensabili per l’2018-19. Le sfilate dell’hanno cominciato a delineare letruccodella prossima stagione e, per la prima volta dopo anni, l’eyeliner non è più il protagonista delup da sfilata. Al suo posto, invece, si fanno strada gli ombretti che saranno i grandi protagonisti della prossima stagione. Non solo smokey eye bicolore sui toni del grigio e del nero ma anche ombretti pop e super colorati, senza dimenticare una spolverata di glitter. Non ci sono dubbi, ilupdella stagionesarà audace e senza mezze misure, devi solo scegliere il look che fa per te. Investi, quindi, su una palette che possa soddisfare le tue esigenze di colori. ...