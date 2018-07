Cristiano Ronaldo | il primo ritratto di famiglia in bianconero

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di martedì 17 luglio in DIRETTA : Cristiano Ronaldo presentato - Higuain sul piede di partenza. Morata conteso tra Napoli e Milan : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 16 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: martedì 17 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Calciomercato Juventus : la presentazione di Cristiano Ronaldo : Ronaldo-day, tifosi in delirio e presentazione di Cr7: “Grande sfida, sono pronto a giocare” Giornata intensa quella di ieri per la società Juventus, Cristiano Ronaldo è ufficialmente arrivato a Torino e dopo aver effettuato le visite mediche è stata programmata la presentazione, avvenuta alle 18.30. E’ sicuramente uno dei miglior colpi effettuati in Italia, di sicuro il migliore negli ultimi 10 anni di Serie A. I tifosi ...

Cristiano Ronaldo via - il retroscena sulla prima conferenza stampa del Real Madrid : niente domande su CR7 : La prima conferenza stampa del Real Madrid nel segno di Cristiano Ronaldo, anche se il portoghese non viene nominato neanche una volta da Julen Lopetegui Cristiano Ronaldo va via dal Real Madrid, ma inutile dire che il vuoto che lascia è immenso. La Juventus lo ha già abbracciato, con l’affetto dei suoi tifosi ed a Madrid c’è già chi lo rimpiange. CR7 in termini di prestazioni e d’immagine non potrà che mancare ai ...

La Juventus vincerà la Champions League con l’arrivo di Cristiano Ronaldo? C’è chi ne è (quasi) certo : La Juventus come il Machester City e più in alto di Barcellona e Real Madrid: le quote dei bookmaker danno per favorita la nuova squadra di Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo per ora ha solo presenziato alla conferenza stampa di presentazione alla Juventus e non ha tirato neanche un calcio ad un pallone, eppure le sorti dei bianconeri con lui in rosa sembrano cambiare. Le quote degli scommettitori sono quasi certe: la Juventus è tra le ...

Cristiano Ronaldo gela il Real : «Non piangeranno per me. Volevo solo la Juventus» : TORINO - La Spagna digerisce a fatica il passaggio di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus. Lui dal canto suo cancella i bianchi. ' Non credo che i madridisti stiano piangendo', titola ...

Cristiano Ronaldo vede solo la Juventus : “avrei lasciato il Real solo per i bianconeri” : Cristiano Ronaldo è un calciatore della Juventus, le sue dichiarazioni dopo la conferenza stampa faranno piacere ai tifosi bianconeri Cristiano Ronaldo, dopo le parole riferite in conferenza stampa, concede un’intervista esclusiva al giornalista Sky Alessandro Alciato. Il neo calciatore della Juventus commenta il gol in rovesciata rifilato alla sua attuale squadra in Champions League. “È un grandissimo gol contro la mai squadra ...

Semantica di Cristiano Ronaldo : l'analisi del discorso del nuovo re bianconero : L'alieno ha parlato. E sapeva bene che pendevamo dalle sue labbra, in quei momenti. L'ego di Cristiano Ronaldo si nutre anche così: sarà contento dunque di sapere che il suo primo discorso da ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - il primo selfie bianconero con la famiglia [FOTO] : 1/14 Foto Instagram ...

Cristiano Ronaldo alla Juve - il ruolo centrale di Paratici : 'Era un sogno' : L'opportunità era concreta, era un'occasione unica di portare da noi un giocatore che è universalmente riconosciuto come il più forte giocatore del mondo , il più determinante, quello con più titoli. ...

Presentazione Cristiano Ronaldo - il portoghese saluta i nuovi tifosi [VIDEO] : Presentazione Cristiano Ronaldo – E’ una giornata storica per la Juventus che ha presentato Cristiano Ronaldo, il calciatore più forte al mondo. I bianconeri adesso possono essere considerati i netti favoriti anche per la Champions League, i tifosi sono sempre più scatenati. Il portoghese ha salutato i supporter bianconeri, l’entusiasmo in casa Juventus è ormai alle stelle. GUARDA IL VIDEO –> Presentazione ...

Cristiano Ronaldo - ecco il primo tweet bianconero : 'Forza Juve! #finoallafine' : primo tweet da giocatore della Juventus per Cristiano Ronaldo, che sul social ha postato una foto con la sua nuova maglia. 'Forza Juve. #finoallafine', le poche parole a commentare la foto.

Presentazione Cristiano Ronaldo - Mendes : “adesso la Juve può vincere la Champions” : Presentazione Cristiano Ronaldo – La Juventus ha presentato Cristiano Ronaldo, è una giornata storica per il club bianconero. Nel frattempo arrivano importanti dichiarazioni da parte dell’agente del calciatore Mendes: “Quando è stato al Manchester United è stato il migliore della storia del Manchester United. Quando è stato al Real Madrid è stato il migliore della storia del Real Madrid. E la stessa cosa sarà con la ...

Cristiano Ronaldo - primo tweet da bianconero : "Forza Juve #FineAllaFine" : Un messaggio ai social, e dunque rivolto al mondo intero. CR7 non ha deluso le aspettative dei tantissimi tifosi che hanno spasmodicamente iniziato a condividere sui propri profili un'immagine che in ...

Cristiano Ronaldo - il primo tweet bianconero è perentorio : “forza Juve!” : Cristiano Ronaldo è un calciatore della Juventus a tutti gli effetti, il primo tweet bianconero dell’attaccante manda un chiaro messaggio ai tifosi Cristiano Ronaldo sbarca a Torino e diventa a tutti gli effetti un calciatore della Juventus. Il portoghese ha evidenziato oggi in conferenza stampa la sua voglia di fare bene anche con la squadra bianconera. Il primo tweet dell’attaccante è su questa scia. L’ex calciatore del ...