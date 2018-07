Wimbledon 2018 | Djokovic fuori dal purgatorio

Gli uomini più eleganti di Wimbledon 2018 : Il torneo di Wimbledon si conferma essere sempre un buon momento per l’eleganza maschile. Da una parte i tennisti che, in campo, danno prova del loro fair play, dall’atra – o meglio sugli spalti – vi si trovano attori, cantanti, personaggi importanti della politica e della finanza che non mancano, in occasione del più antico torneo al mondo di tennis, di saper padroneggiare uno stile raffinato e sobrio al contempo. Hannah ...

Wimbledon 2018 - trionfo per Nole Djokovic - Anderson cede al serbo in tre set : Novak Djokovic vince per la quarta volta in carriera sull’erba di Wimbledon. L’ ex numero 1 del mondo ha battuto in finale in 3 set il sudafricano Kevin Anderson con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 in 2 ore e 19 minuti di gioco. Il serbo ha portato a casa il 13° Slam in carriera su 22 finali disputate nei 4 appuntamenti più importanti del circuito – ha vinto anche 6 Australian Open, 1 Roland Garros e 2 Us Open – nonché il ...