Sindone - “parte delle macchie di sangue non può essere vera” : Roma, 16 lug. (AdnKronos) – Una parte delle macchie di sangue presenti sulla Sindone non possono essere vere. E’ quanto rivela un nuovo studio, pubblicato sul Journal of Forensic Sciences, basato su un esperimento condotto da Matteo Borrini, dell’università di Liverpool, e Luigi Garlaschelli, del Cicap (Comitato italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze). “Partendo da fotografie in scala reale, ...

Sindone - "parte delle macchie di sangue non può essere vera" : Una parte delle macchie di sangue presenti sulla Sindone non possono essere vere . E' quanto rivela un nuovo studio, pubblicato sul Journal of Forensic Sciences , basato su un esperimento condotto da ...