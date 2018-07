Mondiali Russia 2018 | Blatter attacca il VAR | “il cielo piangeva per la Croazia e per la

Mondiali Russia 2018 - oggi il rientro della Nazionale francese : pomeriggio la festa sugli Champs-Elysèes : La Nazionale di Deschamps atterrerà questo pomeriggio a Parigi, per poi dirigersi sugli Champs Elysèes e ricevere l’abbraccio della folla Appuntamento oggi pomeriggio sugli Champs-Elysees a Parigi per la grande festa mondiale della Francia. La Federcalcio transalpina ha annunciato che la parata per festeggiare la Nazionale campione del mondo vedrà ‘les bleus’ atterrare a metà pomeriggio all’aeroporto Charles de ...

Mondiali Russia 2018 - Tudor critica la Francia : “non ha fatto un gran mondiale - ha giocato all’italiana” : L’ex allenatore dell’Udinese ha parlato della vittoria della Francia ai Mondiali, sottolineando invece la buona prestazione della Croazia “La Croazia ha perso perché la Francia è stata più brava. Poi se si fa una analisi precisa si può parlare di dettagli, di un rigore che si poteva non dare. Alla fine loro sono stati più bravi, hanno fatto 4 gol. Voglio fare i complimenti alla Croazia che ha fatto un grande torneo di ...

Russia 2018 : Putin - 25 milioni di cyber-attacchi durante i Mondiali : La Russia è stata presa di mira da circa “25 milioni di attacchi informatici” durante i mondiali di Calcio 2018. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, senza specificare la fonte di questi attacchi o se siano stati condotti da individui o software. “”durante il periodo della Coppa del Mondo, sono stati neutralizzati quasi 25 milioni di attacchi informatici e altre attività criminali sulle strutture di ...

Mondiali 2018 : i migliori tagli di capelli dei calciatori di Russia 2018 : Ai Mondiali si sono viste moltissime cose belle e alcuni calciatori hanno sfoggiato fisici e look interessanti che meritano di esser ricordati. Ecco chi si è distinto per buongusto e coolness. IL BRAVO RAGAZZO: Ruben Loftus-Cheek, centrocampista dell’Inghilterra Faccia pulita, fresca, capello corto, cortissimo e barba ben curata. Questo è decisamente un look da 10 e lode, peccato Ruben, nelle tre partite giocate, non abbia sfoggiato anche ...

Mondiali 2018 Russia - la Francia fa festa : discorso e show di Macron negli spogliatoi : La Francia vince il secondo Mondiale e fa festa insieme al suo presidente. È un Emmanuel Macron scatenato quello che si è visto lungo tutta la serata finale di Mosca, tra spalti e spogliatoi. ...

Mondiali Russia 2018 – Morti e feriti in Francia - rovinata la ‘festa mondiale’ : interviene la polizia con i gas lacrimogeni [GALLERY] : Alcuni teppisti mischiati tra la folla in festa hanno assaltato alcuni negozi del centro, inducendo la polizia ad intervenire. Nell’alta Savoia invece la morte di un uomo per una terribile caduta Una festa rovinata da un saccheggio vergognoso, messo in atto da un gruppo di teppisti ai negozi del centro di Parigi. La festa per la vittoria del Mondiale nella capitale si è trasformata presto in delinquenza, con vetrine spaccate e gas ...

Ascolti tv - Francia vs Croazia : boom di telespettatori per la finale dei Mondiali di Russia : Cosa dicono gli Ascolti tv in merito alla partita Francia vs Croazia. Quanti hanno visto in diretta televisiva la vittoria dei Mondiali di Russia 2018 da parte della Nazionale francese? Mediaset ha confermato la scia di successi. Ogni partita ha segnato un vero e proprio boom di Ascolti. I telespettatori, nonostante l’assenza dell’Italia, hanno seguito i match con interesse sempre crescente. Perfino Balalaika, il programma condotto ...

Pamela Anderson diventerà la Signora Rami : l’indizio ai Mondiali di Russia 2018 che fa pensare al matrimonio tra i due! : Pamela Anderson ed Adil Rami si potrebbero sposare presto, la coppia sta insieme da due anni: l’indizio che preannuncia il matrimonio Vip Pamela Anderson ed Adil Rami condividono una storia d’amore che dura da due anni. Il calciatore della Nazionale francese e l’avvenente attrice vivono insieme in una casa a Malibu e sono stati avvistati più volte insieme. Anche in Russia, in occasione dei Mondiali 2018, la coppia ha ...

Mondiali 2018 Russia - Griezmann trascinatore della Francia. Merita il Pallone d'oro? : La confessione sul rigore e l'amore per l'Uruguay "Non mi sono ancora reso conto di cosa significhi essere un campione del mondo - ha dichiarato entusiasta Griezmann al termine dell'incontro -. Sono ...

Mondiali 2018 Russia - storia e ascesa del fenomeno Mbappé : l'enfant prodige campione del mondo : E dire che qualche anno fa Mbappé era soltanto Kylian, un ragazzino come tanti con una camera piena di poster e la voglia di sognare in grande. Dai quattordici ai diciannove di tempo ce n'è poco. ...

Mondiali 2018 Russia - la Francia è campione : la rassegna stampa : Il Corriere dello Sport applaude il CT: "Deschamp Élysées: campione del mondo da giocatore nel 1998 e da selezionatore 20 anni dopo, si completa così l'arco di trionfo di una carriera memorabile". Il ...

Russia 2018 - multate Pussy Riot per invasione di campo ai Mondiali : ... il gruppo punk di opposizione russa, che ieri ha invaso il campo dello stadio Luzhniki, durante la finale della Coppa del Mondo …