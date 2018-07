Libia | 100 migranti chiusi in un tir  Otto morti soffocati | 6 erano bambini

Migranti - otto morti in Libia : erano in 100 stipati in un camion - uccisi da esalazioni di benzina. Tra le vittime sei bambini : Un centinaio di Migranti, stipati nel cargo di un camion che trasportava benzina. otto di loro, tra cui sei bambini, sono morti per le esalazioni. Gli altri 90 sono stati salvati, ma sono ricoverati in condizioni critiche. A riferire quanto accaduto sono le autorità della città di Zuara, nell’ovest della Libia, citate da Lybian Express. La zona viene spesso utilizzata dai trafficanti di essere umani come punto di partenza per i barconi diretti ...

Migranti - terzo naufragio in 4 giorni - almeno 100 morti al largo della Libia : Il terzo, in quattro giorni. Un altro naufragio di Migranti, stavolta di un gommone e ancora un bilancio con oltre un centinaio di «dispersi» che in queste condizioni vuol dire quasi...

L'Ong Open Arms ha accusato l'italia per la morte di 100 migranti al largo della Libia : La ong Open Arms accusa la Guardia costiera italiana e quella libica dell'annegamento di un centinaio di migranti naufragati al largo della Libia. "Ieri 100 persone sono morte nel naufragio di una barca di fronte alle coste della Libia", afferma la ong, che ha in queste ore nel Mediterraneo la nave Astral, a bordo della quale si trovano 59 migranti soccorsi oggi. Open Arms - prosegue il tweet dell'europarlamentare ...

Migranti - Open Arm : Italia e Libia Responsabili del naufragio di 100 persone’. Malta contro Salvini : Italia e Libia: ‘Responsabili del naufragio di 100 persone’. Malta contro Salvini: ‘Basta bugie’ Oscar Camps, fondatore dell’organizzazione umanitaria, accusa… L'articolo Migranti, Open Arm: Italia e Libia Responsabili del naufragio di 100 persone’. Malta contro Salvini proviene da Essere-Informati.it.

Migranti - l'ong Open Arms salva 59 persone al largo della Libia e accusa l'Italia per i 100 morti del naufragio : 'salvati e al sicuro 59 persone alla deriva e in pericolo di vita. Ora tutti a bordo di Open Arms diretti verso un porto sicuro'. La Ong catalana conferma con un tweet il soccorso a un gommone di ...

Naufragio in Libia : tre neonati tra i 100 dispersi. Salvini su Open Arms : si scordi porto italiano : Mentre l'Europa litiga e scatta il blocco dei porti per le ong continua la tragedia dei disperati in fuga dall'Africa verso il sogno europeo. Con

Almeno 100 morti in un naufragio al largo della Libia : Soltanto tre bambini molto piccoli sono stati recuperati, gli altri sono dispersi The post Almeno 100 morti in un naufragio al largo della Libia appeared first on Il Post.

Migranti - naufragio al largo della Libia : 100 dispersi. Morti 3 bambini. Porti italiani chiusi alle ong : Ci sono anche tre bambini fra le vittime del naufragio del gommone a est di Tripoli dove ci sono almeno 100 dispersi. Lo riferisce il sito Alwasat precisando che il gommone é affondato a sei...

Naufragio al largo della Libia : "100 morti". Molti sono bimbi : sono cento le persone morte ieri al largo delle coste libiche nel Naufragio del gommone che le trasportava. La Guardia costiera di Tripoli, che ha recuperato i corpi, tra cui quelli di tre bambini, è ...

Naufragio al largo della Libia : si temono 100 dispersi | Almeno tre neonati morti : Sul natante c'è stata un'esplosione e il motore ha preso fuoco; la barca ha iniziato a imbarcare acqua

Nuovo naufragio al largo della Libia - 100 dispersi : Secondo l'Unhcr i profughi avrebbero nuotato per un'ora in mare prima dell'arrivo della guardia costiera libica. Recuperati i corpi di tre bambini con meno di un anno - Nuovo naufragio al largo della ...

Migranti - naufragio in Libia : morti tre bimbi - oltre 100 i dispersi : Nuova tragedia nel Mar Mediterraneo. L'ennesima barca con a bordo Migranti è affondata vicino Tripoli. oltre cento i dispersi con sedici uomini invece salvati dalla Guardia costiera della Libia stando a quanto riportato dalle principali agenzie. Sarebbero stati inoltre trovati tre corpi di bambini morti annegati come riferito dalle autorita' locali. Le indiscrezioni che giungono da Tripoli, come riportato da SkyTg24, non danno molte speranze per ...