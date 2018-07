optimaitalia

: Gioca d’anticipo il Samsung Galaxy Note 9 su iPhone 2018? Subito i preordini - wordweb81 : Gioca d’anticipo il Samsung Galaxy Note 9 su iPhone 2018? Subito i preordini - OptiMagazine : Gioca d'anticipo il #SamsungGalaxyNote9 su #iPhone2018? Subito i preordini - LimeMagazineU : Ronaldo gioca d’anticipo: è già a Torino, via per CR7 day -

(Di lunedì 16 luglio 2018)re d'anticipo sarà la mossa principe del9? Il Phablet che sarà presentato il 9 agosto e le cui vendite online dovrebbero partire già il 24 agosto, potrebbe stupire tutti e far partire i suoipure tra una manciata di settimane. Tutto per merito o colpa degli, come dir si voglia. Cerchiamo di tracciare un quadro compelto della situazione.Il9, come abbiamo pure raccontato da tempo, arriverà prima del suo predecessore8 nel 2017: quest'ultimo fu presentato nella seconda metà di agosto salvo poi essere venduto da metà settembre accavallandosi pericolosamente al lancio dei suoi rivaliX in primis ma pure8 e8 Plus. Una mossa di certo non astuta che, per forza di cose, non vuole essere riproposta come identica a quella di 12 mesi fa. Proprio per questo motivo, come ci segnala pure il sito Phone ...