Dl dignità | Giammanco Fi | basta teorie complottiste Di Maio

sportfair

: DL Dignità, Giammanco (FI): ridicola teoria complotto, Di Maio torni sui suoi passi - - Agenparl : DL Dignità, Giammanco (FI): ridicola teoria complotto, Di Maio torni sui suoi passi - -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Roma, 16 lug. (AdnKronos) – ‘Diabbandoni ridicolee riconosca che il Decretosarà nocivo per il nostro Paese”. Lo afferma Gabriella, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato.“Anziché cercare un capro espiatorio -aggiunge- per onestà intellettuale il ministro ritorni sui suoi passi e ammetta di avere scritto il provvedimento in modo sbagliato. Lo faccia, in primis, per non rendere ancora più incerto e grigio il futuro di tanti giovani italiani. Altro che, il decreto farà aumentare la disoccupazione e il lavoro nero, Disi fermi prima che sia troppo tardi”. L'articolo Dl(Fi),DiSPORTFAIR.