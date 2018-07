Ceta | Centinaio | vogliamo capire vantaggi

Centinaio conferma la chiusura sul Ceta : "Non vediamo vantaggi" : MILANO - 'Oggi come oggi nessuno ci sta dicendo in modo concreto e con dati reali e razionali che la posizione che abbiamo assunto nel contratto di governo è una posizione sbagliata. Nessuno ha fretta ...

Ceta - dopo lo stop di Centinaio alla ratifica si apre un fronte con la Ue : ROMA - Che il Ceta non piacesse al ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio era se non scontato, prevedibile. L'uomo che vuole promuovere e difendere non solo il made in Italy, ma anche ...