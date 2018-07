Beyond Good & Evil 2 banalizza l' Induismo? Il timore di una autorità indù

Beyond Good and Evil 2 : il programma Space Monkey sotto accusa : Durante la conferenza E3 Ubisoft è stato mostrato un trailer dedicato a Beyond Good and Evil 2 al termine del quale è stato presentato il programma Space Monkey. Questa iniziativa invitava la community a collaborare con HitRecord, la piattaforma di proprietà di Joseph Gordon-Levitt e Ubisoft. Purtroppo al momento dell'annuncio non è stato chiaro se gli artisti avrebbero ricevuto un compenso per i lavori inviati (ed accettati naturalmente). Come ...

Beyond Good and Evil 2 riceverà una beta "alla fine del prossimo anno" : Beyond Good & Evil 2 è stato tra i protagonisti dell'E3 2018 calcando il palco della conferenza Ubisoft con un trailer, anche se a un anno dall'annuncio sappiamo ancora poco del titolo diretto da Michel Ancel e sviluppato da Ubisoft Montpellier.Come segnalano i nostri colleghi di Eurogamer.net, una preziosa informazione è stata condivisa dallo stesso Ancel su Instagram, dove il director ha risposto ad alcuni fan svelando che lo studio ha in ...

E3 2018 : Beyond Good and Evil 2 si presenta con due trailer che sprizzano stile da tutti i pori : Dopo un Just Dance non troppo convincente Ubisoft ha subito calato uno dei suoi assi per questa conferenza E3, stiamo parlando di Beyond Good and Evil 2, di cui sono stati mostrati un trailer e un trailer gameplay.Nel primo trailer vediamo una remota base spaziale che subisce un attacco in grande stile, con lo stupore generale possiamo vedere una giovane e feroce Jade a capo dell'operazione. Non sappiamo quali possano essere le sue ragioni.Nel ...

E3 2018 : l'attore Joseph Gordon Levitt e la sua Hit Record collaborano con Beyond Good and Evil 2 : In questi minuti si sta svolgendo la conferenza E3 2018 di Ubisoft e, tra i primi titoli mostrati, c'è stato l'attesissimo Beyond Good and Evil 2.Il gioco si è presentato con uno splendido trailer e, ora, apprendiamo che l'attore Joseph Gordon Levitt e la sua Hit Record collaboreranno con Beyond Good and Evil 2.Hit Record lavora, quindi, con Ubisoft per permettere agli artisti di tutto il mondo di collaborare allo sviluppo del gioco. Qui di ...

Beyond Good & Evil 2 sarà alla conferenza E3 di Ubisoft : Beyond Good & Evil 2 sara presente da protagonista all'E3 di Ubisoft, come il creatore della serie Michel Ancel in un post su Instagram.Purtroppo però lo stesso Ancel non sarà presente sul palco, per cui non potrà presenziare all'evento.Il gioco è stato annunciato ufficialmente in occasione della scorsa fiera dell'E3 ed è attualmente in fase di sviluppo. Rivederlo in azione significa che il gioco è sicuramente a buon punto, per quanto ...