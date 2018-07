Apple Store Milano Piazza Liberty | i segreti rivelati da Angela Ahrendts

Apple Store Milano Piazza Liberty - inagurazione il 26 luglio : ufficiale, Apple Store Milano Piazza del Liberty si inaugura il 26 luglio. L'annuncio arriva da Angela Ahrends in una intervista al settimanale Io Donna. Sarà uno dei negozi più importanti al mondo Apple Store Milano Piazza del Liberty si inaugura il 26 luglio. L'annuncio è ufficiale viene da Angela Ahrends che, secondo il Corriere della Sera, ha rilasciato una intervista a Io Donna, il ...

Apertura Apple Store Milano di Piazza Liberty ufficiale fra meno di 2 settimane : come sarà : L'Apertura dell' Apple Store Milano di Piazza Liberty è ufficiale entro la fine di questo mese di luglio. L'appuntamento è fissato per giovedì 26 luglio, dunque fra meno di 2 settimane. Ad annunciarlo in anteprima è il sito Corriere.it grazie ad un intervista alla vicepresidente Apple Angela Ahrendts, che in realtà uscirà solo domani 14 luglio per Io Donna. Per essere precisi non dovremmo chiamarlo neanche Apple Store Milano di Piazza Liberty ...

Meno di dieci secondi per far sparire 21 smartphone : il furto perfetto all’Apple Store di New York : Una strategia perfetta ha permesso a questi cinque ladri di portare a a casa 21 Iphone, per un bottino di 16mila euro. È successo in un Apple store di New York. A diffondere il video è stata la polizia che ha anche offerto una ricompensa di 5mila dollari, a chi riuscirà a dare una mano alle indagini L'articolo Meno di dieci secondi per far sparire 21 smartphone: il furto perfetto all’Apple store di New York proviene da Il ...

L’ Apple Store di Macao è immerso in una foresta di bambù : L’estetica degli Apple Store è da sempre immediatamente riconoscibile: linee minimal, attenzione maniacale per i materiali e design arioso. Non è dunque da meno quello appena inaugurato a Macao, che si propone come una nuova oasi di pace nel cuore della movimentata città orientale. L’Apple Cotai Central, come potete vedere dalle foto della nostra gallery, sembra infatti sorgere nel bel mezzo di una foresta di bambù, come un cubo ...

Una ruspa che schiaccia i migranti : è polemica sul gioco che Apple ha dovuto rimuovere dal suo App Store : I migranti rappresentano uno di quei temi di grande attualità che continuano a dividere la politica e l'opinione pubblica. La loro redistribuzione all'interno dei paesi dell'Unione Europa è diventato un estenuante dilemma, un rebus al quale gli stessi politici di Bruxelles hanno più volte ...

Apple cambia le regole dell'App Store per evitare il commercio dei dati personali : Il negozio della Mela stringe le maglie dopo il caso Cambridge Analytica e blocca anche le app per minare criptovalute

Apple pronta ai mondiali FIFA 2018 di Russia con Siri - Apple TV - App Store e News - : ... l'unica novità al momento riscontrabile è relativa a Siri: l'assistente vocale sembra aver fatto i compiti ed è pronta a rispondere a tutto le domande riguardanti il campionato del mondo di Russia ...