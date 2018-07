Golf – Italian Challenge Open | lo spagnolo Cuartero Blanco vola al comando | Laporta resta

Golf – Italian Challenge Open presented by Cashback World : Soderberg solitario in vetta : Italian Challenge Open presented by Cashback World: Soderberg solo in vetta. Sul percorso del CG Is Molas sono rimasti in gara Filippo Bergamaschi e Francesco Laporta Lo svedese Sebastian Soderberg è rimasto da solo al comando con 131 (64 67, -11) colpi nell’Italian Challenge Open presented by Cashback World, torneo in calendario nel Challenge Tour europeo e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private che si sta svolgendo ...

Golf – Italian Challenge Open Presented by Cashback World : Galiano e Soderberg in vetta : Italian Challenge Open Presented by Cashback World: comandano Galiano e Soderberg: Bergamaschi settimo Lo spagnolo Mario Galiano e lo svedese Sebastian Soderberg sono al comando con 64 (-7) colpi nell’Italian Challenge Open Presented by Cashback World, torneo in calendario nel Challenge Tour europeo e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private che si sta svolgendo sull’impegnativo percorso del Circolo Golf Is Molas a Pula (CA). La ...

Golf – Scottish Open : italiani a metà classifica - Luke List al comando : Eurotour: nello Scottish Open Edoardo Molinari e Manassero a metà classifica. Guida la graduatoria lo statunitense Luke List con Rickie Fowler secondo a un colpo Edoardo Molinari e Matteo Manassero sono al 45° posto con 68 (-2) colpi nell’Aberdeen Standard Investments Scottish Open, quinto degli otto eventi delle Rolex Series dell’European Tour, con un montepremi di sette milioni di dollari, in svolgimento sul percorso del Gullane GC (par ...

Golf - Italian Challenge Open by Cashback World al via : In gara 156 giocatori provenienti da 29 nazioni. La pro am d’apertura è stata vinta dal team di Ben Stow Pula, 11 luglio 2018 – Sul percorso del Circolo Golf Is Molas inizia l’Italian Challenge Open presented by Cashback World (12-15 luglio), torneo in calendario nel Challenge Tour Europeo e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private. Al via quasi tutti i migliori esponenti del secondo circuito continentale, tra i quali tanti ...

Golf – Italian Challenge Open presented by Cashback World : spettacolo al CG Is Molas : Golf – Italian Challenge Open presented by Cashback World grande Golf al CG Is Molas. Il torneo in calendario nel Challenge Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private si disputerà dal 12 al 15 luglio e sarà anticipato domani 11 luglio dalla Pro Am Il Challenge Tour europeo ritorna in Sardegna per Italian Challenge Open presented by Cashback World (12-15 luglio), in calendario anche nell’Italian Pro Tour Banca Generali ...

Golf - European Tour 2018 : Erik Van Rooyen scappa via nel Dubai Duty Free Irish Open - italiani nelle retrovie : Erik Van Rooyen vola via nel Dubai Duty Free Irish Open, torneo inserito nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Ballyliffin Golf Club, in Irlanda. Il sudafricano ha realizzato un giro da favola nel terzo round del torneo, chiudendo in 66 colpi con 6 birdie nelle prime 9 buche e prendendo il largo fino a quota -14. Van Rooyen dispone ora di 4 lunghezze di margine sulla coppia composta dallo ...

Golf - European Tour 2018 : Ryan Fox scatta in testa all’Irish Open. Gli italiani inseguono : C’è Ryan Fox al comando della classifica al termine del primo giro dell’Irish Open, torneo delle Rolex Series che qualificherà i primi tre (non ancora qualificati) all’Open Championship, apertosi oggi sul percorso del Ballyliffin Golf Course di Donegal, in Irlanda. Il neozelandese è stato il migliore della prima giornata, girando in 67 colpi, ovvero 5 sotto il par, con sei birdie e un bogey sulla sua carta. Alle sue spalle è ...

Golf - Molinari vince a Potomac : è il primo italiano a trionfare nel Pga Tour Usa : Sono serviti 259 colpi, 21 sotto il par, a Francesco Molinari per diventare il primo italiano della storia a vincere nel PGA Tour statunitense, il più importante circuito di Golf al mondo. A Potomac, nel Maryland, l’azzurro ha anche eguagliato il record del percorso nel suo ultimo giro (62, -8) e lasciato a otto colpi di distanza il secondo classificato Ryan Armour. L’ex numero uno mondiale Tiger Woods è rimasto invece distante ...

Golf; Molinari conquista il Pga tour - un italiano dopo 70 anni : Penna era un napoletano cresciuto a New York, mentre Francesco Molinari è un ragazzo torinese che ha saputo farsi strada nel mondo del golf un passo dopo l'altro, un successo dopo l'altro. Quest'anno ...

Golf – Quicken Loans National : Francesco Molinari show - l’italiano si porta al comando con il messicano Ancer : Il Golfista italiano conquista la testa della classifica del Quicken Loans National, insieme a lui il messicano Ancer Francesco Molinari si è espresso ancora ad altissimi livelli e con un parziale di 65 (-5) e lo score di 197 (67 65 65, -13) colpi si è portato al comando, alla pari con il messicano Abraham Ancer (197 – 65 70 62), a un giro dal termine del Quicken Loans National (PGA Tour), sul percorso del TPC Potomac at Avenel Farm (par ...

Golf - European Tour 2018 : Bradley Dredge svetta in testa all’HNA Open de France - italiani nelle retrovie : C’è un gallese al comando dell’HNA Open de France, torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Le Golf National di Parigi, dove si svolgerà la prossima edizione della Ryder Cup. Bradley Dredge ha interpretato al meglio il primo giro, chiudendo in 67 colpi e piazzandosi in testa alla leaderboard a quota -4, con una lunghezza di vantaggio sull’inglese Andy Sullivan e ...

Golf - Italian Pro Tour : Guido Migliozzi e Lars Keunen in vetta al Memorial G. Bordoni : Al Memorial G.Bordoni by Aon Guido Migliozzi e Keunen leader di classifica Guido Migliozzi e l’olandese Lars Keunen sono al comando con 62 (-8) colpi nel Memorial Giorgio Bordoni presented by Aon, torneo in calendario nell’Alps Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private iniziato sul percorso de La Pinetina Golf Club (par 70) e dedicato al tecnico Giorgio Bordoni, scomparso nel 2013 e artefice di importanti successi delle nazionali ...

Giochi del Mediterraneo – Golf : l’italiana Moresco in testa : Golf ai Giochi del Mediterraneo: Angelica Moesco in vetta, Aron Zemmer secondo Italia protagonista ai Giochi del Mediarraneo di Golf che si stanno svolendo sul percorso del Golf Costa Daurada (par) 72) a Tarragona. La dilettante azzurra Angelica Moresco è rimasta da sola al comando con 141 (69 72, -3) colpi nel torneo femminile dove le azzurre sono in vetta nella classifica a squadre con 285 (-3) insieme alla Spagna, grazie anche al contributo ...