Picchiato perché gay | pubblica la foto sorridente su Facebook | Ti auguro ogni

Picchiato perché gay - la sua foto di risposta sanguinante ma sorridente diventa virale : Con quel gesto gli ho dimostrato che sono molto più amato di quanto gli omofobi non lo saranno mai" ha spiegato il giovane 21enne scozzese la cui foto sanguinante ma sorridente dopo una aggressione omofoba è diventata virale.Continua a leggere

Stash dei Kolors Picchiato in una rissa per difendere una donna/ Foto e volto tumefatto : "Ne parlo perché..." : Stash dei The Kolors picchiato in strada per difendere una donna dalla violenza del suo fidanzato: "Colpa di un pezzo di m*erda, le donne non si toccano!"(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 17:27:00 GMT)

Torino - profugo Picchiato e insultato : “Perché sei qui - sporco negro?” : Un profugo del Darfur è stato insultato, picchiato e minacciato con un coltello da due italiani, uno dei quali è stato arrestato.Continua a leggere

Rifugiato - 'io Picchiato perché negro' : ANSA, - TORINO, 3 LUG - "Mi hanno dato del negro di m... E' stata una aggressione a sfondo razziale". E' il racconto dell'agguato subito a Torino da un Rifugiato del Darfur, in Italia dal 2011, nel ...

Francesco Chiofalo / L'ex protagonista di Temptation Island Picchiato : "Non ho reagito - ecco perché" : Francesco Chiofalo, ex protagonista di Temptation Island, è stato malmenato in un supermercato da un uomo geloso di lui. Il racconto dettagliato su Instagram.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 15:20:00 GMT)

Scuola - choc a Taranto : docente Picchiato dal padre di uno studente - ecco perché : Purtroppo, la Scuola torna protagonista nelle prime pagine della cronaca. Questa volta, l’ennesima ed assurda vicenda è accaduta in Puglia, per la precisione, a Taranto e ha avuto come sfortunato protagonista un professore che insegna in una Scuola media del rione Tamburi. Il docente, come riportato dal giornale ‘Nuovo Quotidiano di Puglia’ è stato picchiato dal padre […] L'articolo Scuola, choc a Taranto: docente ...