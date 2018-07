“Faccio quello che voglio” di Rovazzi | guarda il nuovo video

gqitalia

(Di venerdì 13 luglio 2018) Dopo un lungo periodo di silenzio musicale Fabioè tornato con unsingolo dal titolo Faccioche voglio. Il suo destino èdi diventare un tormentone (come i precedenti Andiamo a comandare, Tutto molto interessante e Volare) e lo si capisce fin dalle prime note. Il pezzo è fresco, orecchiabile e divertente, come ilclip che lo accompagna, un piccolo gioiellino con il D.N.A. da cult. Si tratta, infatti, di un vero e proprio cortometraggio che prosegue una narrazione in musica iniziata con Volare. Non a caso si apre con Fabio che, in piena crisi creativa, chiede consigli a Gianni Morandi. Quest’ultimo gli svela l’esistenza di un caveau che custodisce la pozione magica in preziose pillole e boccette, contenenti il talento di buona parte dei cantanti italiani.decide quindi di entrare nella banca per rubarle, ma verrà scoperto e si troverà ...