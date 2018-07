La nave Diciotti è a Trapani ma i 67 migranti sono ancora a bordo

nave Diciotti ancora bloccata a Trapani E Mattarella telefona a Conte - Video : Mattarella si informa su Nave, sente Conte. Dopo vari rinvii l’imbarcazione della Guardia Costiera italiana con a bordo 67 migranti è in Italia. E si profila una denuncia per due dei migranti a bordo per minacce e violenza privata

nave Diciotti - due migranti indagati per violenza privata. Mattarella chiama Conte : TRAPANI - Due migranti indagati. E solo per il più lieve dei tre reati ipotizzati nel rapporto presentato alla Procura di Trapani dagli investigatori dello Sco e della squadra Mobile. Nessun arresto. ...

“È arrivata”. La nave Diciotti con i migranti è in Italia. La decisione di Salvini : La Diciotti è a Trapani. La nave della Guardia costiera italiana con a bordo i 67 migranti che erano stati soccorsi domenica scorsa dal cargo Vos Thalassa è entrata nel porto siciliano dopo essere rimasta qualche ora in rada. L’arrivo era previsto alle 8 ma è slittato. L’ipotesi è che sia servito più tempo alle forze dell’ordine salite a bordo per completare gli accertamenti predisposti per identificare gli autori del ...

Serracchiani : 6 bambini nave Diciotti immediatamente sbarcati : Roma – “Questo e’ l’uomo che a ogni pie’ sospinto si vanta di parlare come papa’? Uno che non fa sbarcare sei bambini dalla nave attraccata al porto di Trapani e’ un uomo senza cuore, di cui avere paura”. “Quei sei bambini, non sei delinquenti, devono scendere subito a terra”. Lo afferma la deputata del Pd Debora Serracchiani, commentando le parole del ministro dell’Interno Matteo ...

Il caso della nave Diciotti è pura propaganda di Salvini. E il M5S ha perso la pazienza : Anche sulla vicenda della nave Diciotti della Guardia Costiera Italiana il ministro Salvini preferisce la propaganda alla reale lettura dei fatti. Così improvvisamente diventa pubblico ministero, giudice oltre che revisionista storico sui conflitti in corso, riuscendo a far perdere la pazienza anche agli alleati di governo. Proviamo a fare un po' di ordine.Continua a leggere

La nave Diciotti arriva al porto di Trapani ma lo sbarco viene bloccato : Dopo quasi 24 ore, alle 15, la nave della Guardia Costiera Diciotti entra al molo Ronciglio di Trapani. Ad accoglierla, insieme alla task force guidata dalla Prefettura, il presidio antirazzista che da stamattina è in sit in sulla banchina...