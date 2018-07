Juve | Cancelo si presenta | Ho scelto di venire qui per vincere

Juventus - Cancelo LIVE : 'Cristiano ci aiuterà. Ringrazio l'Inter - mi ha fatto fare esperienza' : Che importanza avrà Cristiano Ronaldo per la Juventus? Sarà un piacere per me giocare con uno come CR7, il migliore del mondo. Alzerà il LIVEllo della squadra, è un campione che ci aiuterà a vincere ...

Juve - Mendes dopo aver portato Ronaldo e Cancelo... : Oggi La Gazzetta dello Sport racconta della grande soddisfazione di Jorge Mendes per l'operazione Cristiano Ronaldo. 'dopo aver concluso l'affare, il potente agente ha salutato Agnelli, CR7 e la Juve per volare verso altre ...

Juve - prima alla Continassa. Can e Cancelo le novità : Stamattina, per la prima volta alla Continassa, ci saranno 29 giocatori e un fantasma. Il vero protagonista del ritiro Juventino non è a Torino, ma in barca in Grecia: ovvio, pensieri e parole nel ...

Giovane - bellissima e… bianconera! La nuova Wags della Juventus è Daniela Machado - la sexy fidanzata di Cancelo [GALLERY] : Daniela Machado si unisce al parterre di Wags bianconere, conosciamo meglio la sexy fidanzata del neo juventino Joao Cancelo Una nuova Wags bianconera arricchisce il parterre già ben nutrito delle mogli e fidanzate dei calciatori della Juventus. Dalla prossima stagione, sugli spalti dell’Allianz Stadium, potremmo godere anche della bellezza di Daniela Machado, 22enne portoghese, fidanzata di Joao Cancelo. Prima del suo approdo a Torino, la ...

Cancelo alla Juve - è ufficiale : La Juventus "ha perfezionato l'accordo con la società Valencia Club de Futbol SAD per l' acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore João Pedro Cavaco ...

Calciomercato Juve - ufficiale l'arrivo di Cancelo : "Ecco cosa mi ha detto Allegri..." : Il portoghese ha firmato per cinque anni con la Vecchia Signora: al Valencia vanno 40.4 milioni pagabili in tre esercizi

Cancelo : «E' un sogno : Forza Juve. Grazie mamma - è per te» : TORINO - Il motto della Vecchia Signora è già il motto di Joao Cancelo: ' Forza Juve, #finoallafine ', dice il portoghese, colpo bianconero da 40 milioni e più. La sua giornata torinese serve per ...

Ufficiale - Cancelo alla Juventus per 40 - 4 milioni : contratto di 5 anni : Joao Cancelo è ufficialmente un giocatore della Juventus. Lo ha reso noto la società bianconera con un comunicato pubblicato sul proprio sito internet. Per aggiudicarsi le prestazioni sportive del laterale la Juventus ha trovato un accordo con il Valencia per 40,4 milioni di euro. Cifra che potrà essere pagata nel corso di tre esercizi. Gli […] L'articolo Ufficiale, Cancelo alla Juventus per 40,4 milioni: contratto di 5 anni è stato ...