Cassazione: dire 'andate via' è razzismo

"Che venite a fare qua..dovete andare via". La frase rivolta a cittadini non comunitari durante una aggressione a loro danno in un circolo a Gallarate nel milanese,da parte di un 45enne,italiano,è una aggravante che può assumere il carattere dell'. Così ha stabilito la 5 sezione penale della, rigettando il ricorso. "L'espressione riconduce ad un pregiudizio nel senso d'inferiorità di una determinata razza",si legge."Per indurre gli offesi dal reato di lasciare il paese per la loro identità".(Di giovedì 12 luglio 2018)