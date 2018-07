Accordo tra Intesa Sanpaolo con le Gallerie d' Italia e l' Ermitage di San Pietroburgo

Napoli - vicino l'Accordo con Sabaly. Trovata l'intesa - si tratterà col Bordeaux : Diversi colpi già conclusi, per il Napoli, che ha potuto cominciare il ritiro di Dimaro con tutti gli acquisti più importanti. Tuttavia, Cristiano Giuntoli è ancora all'opera per dare a Carlo ...

«Asse di volenterosi contro gli sbarchi». Accordo tra Italia - Austria e Germania : L’itesa prima del vertice di Innsbruck: ridurre le partenze per far sbarcare solo chi fugge dalle guerre. Salvini: soddisfatto se le proposte Italiane diventeranno europee

Cristiano Ronaldo e lo strano “Accordo” : non giocherà Juventus-Real Madrid : Cristiano Ronaldo potrebbe non giocare Juventus-Real Madrid a causa di un accordo preso durante la trattativa tra i due club Juventus-Real Madrid, amichevole di lusso del pre-campionato, è stata programmata il prossimo 5 agosto per l’International Champions Cup, in quel di Washington. Secondo quanto rivelato da Bein Sport però, in occasione della gara Cristiano Ronaldo non giocherà contro i suoi ex compagni, a causa di un accordo ...

In Lamborghini a 311 km/h sul Grande rAccordo anulare - fermato dalla polstrada : alla guida c'era un pilota australiano : Peccato che, oltre a lui - un pilota australiano di Sport Production, che guida in pista proprio una Lamborghini, - ci fosse una pattuglia speciale della polstrada. Una di quelle che con le auto ...

Accordo tra Italia - Germania e Austria per fermare gli sbarchi : "Vogliamo introdurre ordine nella politica migratoria, ma vogliamo garantire un approccio umanitario e proteggere effettivamente le frontiere esterne dell'Unione europea" ha detto il ministro dell'...

Tutela della filiera agroalimentare e dell’ambiente : Accordo tra carabinieri e coldiretti : accordo fra Arma dei carabinieri e coldiretti per lottare contro contraffazione e frodi alimentari, promuovere la tracciabilità dei prodotti enogastronomici e di artigianato, attività di ricerca per l’efficienza biologica delle coltivazioni e l’educazione ambientale. La firma del protocollo d’intesa è giovedì 12 luglio 2018, alle ore 12.45, presso l’Abbazia di Vallombrosa a Reggello in provincia di Firenze, con il Generale C.A. Antonio ...

Auto si ribalta sul rAccordo autostradale di Fossano : conducente grave al S. Croce di Cuneo : grave incidente stradale questa mattina , 11 luglio, verso le 9 sul raccordo Autostradale di Fossano, in provincia di Cuneo. Un'Auto si è cappottata e il conducente ferito è stato trasportato all'...

Etiopia ed Eritrea - prove di pace tra i due Paesi : siglato un Accordo storico per fermare i conflitti : Un accordo per dire basta ai conflitti. Etiopia ed Eritrea hanno firmato una dichiarazione che pone fine allo “stato di guerra” tra i due Paesi. A siglarlo sono stati il primo ministro etiope, Abiy Ahmed, e il presidente eritreo, Isaias Afwerki. La conciliazione era iniziata ad aprile con l’insediamento al governo di Abiy Ahmed, che aveva dato segnali di apertura verso l’Eritrea. Il processo è poi continuato a giugno quando il ...

Cristiano Ronaldo-Juventus : le cifre ufficiali dell’Accordo col Real Madrid ed il contratto di CR7 : Cristiano Ronaldo è un nuovo calciatore della Juventus, il fenomeno portoghese è stato prelevato dal Real Madrid a cifre da record La Juventus ha completato il clamoroso colpo Cristiano Ronaldo. Da poco sono state rese note anche le cifre dell’affare che porterà il calciatore più forte al mondo alla corte di Massimiliano Allegri. Il Real Madrid, secondo quanto rivelato in una nota dal club, riceverà 100 milioni, pagabili in due ...

Il Pd strappa. "Non diamo nomi per le commissioni di garanzia senza l'Accordo sulle presidenze" : "In assenza di accordo con le altre forze politiche sulle Presidenze di commissioni di garanzia e delle Giunte di Camera e Senato abbiamo deciso, congiuntamente con il presidente Delrio, di non provvedere alla comunicazione dei componenti del Partito Democratico nelle commissioni Copasir, Vigilanza Rai e Giunta delle elezioni e delle immunità fino al momento in cui non vi sarà certezza del rispetto minimo del ruolo di garanzia ...

Assemblea Pd - Renzi : “Accordo con M5s? Ho combattuto come un leone per oppormi. È la vecchia destra” : “Avevamo alternative? L’accordo con M5s. Ho combattuto come un leone per oppormi perché chi vince le elezioni deve governare, e hanno vinto M5S e Lega. Se avessimo fatto coalizione con M5s o con il centrodestra avremmo mandato all’opposizione i vincitori delle elezioni e sarebbe stata una ferita per il Paese. Avrebbero detto che nessuno rispetta la democrazia”. Così Matteo Renzi all’Assemblea Pd. “Se avessero ...

Assemblea Pd - Renzi non molla il partito : “Resto. So che non sono l’unico responsabile. M5s nuova destra - mai Accordo” : “So che non sono l’unico responsabile ma in politica si fa così: paga uno per tutti”. “Superficiale dire che le abbiamo perse tutte”. “Perché non hai fatto una cosa tua dopo le primarie del 2014 o dopo il voto? Perché io credo e contino a credere che sia il Pd l’argine al populismo, non sono andato via quando conveniva e non vado via“. Matteo Renzi non molla il partito democratico: l’Assemblea ...

Accordo tra Rai e il Conservatorio tartini : Sviluppare nuove conoscenze attraverso strumenti preziosi che traghettano gli studenti dal 'sapere' al 'fare': un tema centrale sul piano della formazione accademica, anche e soprattutto in ambito ...

La scarcerazione di Dell'Utri e l'Accordo tra Ue e Giappone. Le notizie del giorno - in breve : Marcello Dell'Utri sarà scarcerato per ragioni di salute. Lo ha deciso i di sorveglianza di Roma. Accogliendo la richiesta dei legali, all’ex senatore di Forza Italia sono stati concessi – per ragioni di salute – gli arresti domiciliari. Spera nella scomparsa delle correnti in magistratura, “in pa