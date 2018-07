«Lavori alla Riviera di Chiaia | riaprite via Calabritto alle auto»

Cosenza - approvato dalla Giunta il progetto definitivo per i Lavori manutentivi allo stadio “San Vito-Gigi Marulla” suddivisi in quattro lotti : Cosenza – È stato deliberato oggi dalla Giunta presieduta dal sindaco Mario Occhiuto il progetto definitivo per gli interventi manutentivi con suddivisione in lotti dello stadio “San Vito-Gigi Marulla”. Il quadro economico della spesa è pari a un importo di euro 979.624,00 di cui euro 760.908,28 per lavori e oneri per la sicurezza, nonché euro 240.878,10 per somme a disposizione dell’Amministrazione comunale. La spesa complessiva di ...

Roma - i Lavori al nodo Flaminio si fermano : a Villa Borghese resta la buca gigante. Atac e Regione si rimpallano le colpe : Una buca gigantesca nel cuore di Roma, in piena Villa Borghese e alle spalle di Piazza del Popolo. Stavolta non si parla delle voragini diffuse a macchia di leopardo sull’asfalto delle vie capitoline, ma dell’ennesima opera incompiuta, quel nodo Flaminio che avrebbe dovuto servire da stazione di raccordo fra la metro A e il tratto urbano della ferrovia Roma-Viterbo e che invece ora rischia di trasformarsi in un ecomostro nel pieno ...

Napoli - Lavori alla Riviera di Chiaia : scatta il nuovo dispositivo traffico : Per consentire il regolare svolgimento dei lavori di rifacimento della pavimentazione in via Riviera di Chiaia è stato istituito, da martedì 2 luglio a lunedì 1° ottobre, un particolare e temporaneo ...

Lavori in galleria : Superstrada e nuova Lecco-Ballabio chiuse : Lecco, 1 luglio 2018 " Lavori in galleria , Superstrada e nuova Lecco-Ballabio chiuse di notte. Il raccordo per la la Valsassina sarà chiusa da Lecco a Ballabio da domani sera, lunedì, fino a giovedì, ...

Interrotti i Lavori alla chiesa per il matrimonio di Ed Sheeran - i progetti sono “in contraddizione con il paesaggio locale” : Il matrimonio di Ed Sheeran non s'ha da fare, almeno sulla carta dei lavori per la costruzione della cappella privata, fortemente voluta dal cantautore britannico. Il cantante di Shape Of You si sposerà con la storica fidanzata (ex migliore amica del liceo) Cherry Seaborn in data ancora da definire, e per questo motivo aveva progettato un matrimonio da favola, nella sua tenuta nell'East Anglia, precisamente nella contea di Suffolk. Ed Sheeran ...

Daconto (PD) : Monte Mario allagato dopo Lavori : Roma – Claudia Daconto, responsabile Comunicazione del Pd Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni. “A Monte Mario un intero quartiere bloccato per la rottura di condotta di Acea tra via Maffeo Vegio, via delle Benedettine e via Siro Corti. E’ questo lo scotto che i cittadini devono pagare in cambio della copertura delle buche?”. “Strade chiuse per allagamento il giorno dopo la fine dei lavori di rifacimento del ...

Monte Mario. Daconto (PD) : quartiere allagato dopo Lavori stradali : Monte Mario. Daconto (PD): quartiere allagato dopo lavori stradali, l’Amministrazione chiarisca. “A Monte Mario un intero quartiere bloccato per la rottura di condotta di Acea tra via Maffeo Vegio, via delle Benedettine e via Siro Corti. E’ questo lo scotto che i cittadini devono pagare in cambio della copertura delle buche? Strade chiuse per allagamento il giorno dopo la fine dei lavori di rifacimento del manto stradale? Ma ...

Roma. Tiburtina : Lavori per l’allargamento della strada : Ripartono i lavori su via Tiburtina. Come da programma, e come annunciato a fine maggio, sono di nuovo aperti i

Lavori straordinari alla villa comunale di Vittoria : Il vicesindaco Andrea La Rosa ha disposto un intervento straordinario per rendere fruibile la villa comunale alla comunità

Avviati i Lavori alla scuola "Padre Pio da Pietrelcina" ad Ispica : I lavori costeranno poco più di 200 mila euro e sono fondamentali per mettere in sicurezza l'edificio che ospita la scuola

Aquarius - Conte sente Macron : «Caso chiuso - ora Lavoriamo alla riforma dei regolamenti di Dublino» : Confermato il vertice in Francia dopo la richiesta di scuse da parte dell’Italia, criticata dal presidente Macron sulla gestione del caso Aquarius

Aquarius - Conte sente Macron : «Caso chiuso - ma ora Lavoriamo alla riforma dei regolamenti di Dublino» : Confermato il vertice in Francia dopo la richiesta di scuse da parte dell’Italia, criticata dal presidente Macron sulla gestione del caso Aquarius

La tenuta di Ed Sheeran invasa dai tritoni crestati : interrotti i Lavori alla cappella privata per il matrimonio : La tenuta di Ed Sheeran invasa dai tritoni crestati nell'Est Anglia in Gran Bretagna: un incidente che ha interrotto i lavori di costruzione della cappella privata commissionata dal cantautore in vista del suo matrimonio con Cherry Seaborn. L'area in cui Ed Sheeran ha commissionato la costruzione della piccola chiesa privata è stata invasa dai tritoni crestati, una specie protetta e intoccabile. In particolare, i loro habitat naturali devono ...

G7 - Conte : 'Lavoriamo per togliere le sanzioni alla Russia' | : Il presidente del Consiglio italiano al termine vertice di Charlevoix: "Spero che Mosca possa sedere quanto prima a un tavolo del G8". Sulle Ong: "Il governo non ce l'ha con loro". Intesa con Trump, ...