Dazi | Usa stilano nuova lista di prodotti cinesi per 200 mld

Borse - Asia giù con la nuova minaccia di Dazi Usa : MILANO - Gli Stati Uniti non si fermano e rilanciano sul fronte dello scontro commerciale con la Cina. Sul tavolo arriva ora la minaccia di dazi su altri 200 miliardi di dollari di beni cinesi ...

Guerra dazi, pronta lista Usa per prodotti cinesi per 200 mld

Dazi - gli USA varano nuove tariffe contro il Made in China : Trump avanti tutta con la politica protezionistica. L'Office of the US Trade Representative ha annunciato l'imposizione di Dazi del 10% su prodotti provenienti dalla Cina per un valore di 200

Dazi : lista Usa prodotti Cina per 200 mld : ANSA, - WASHINGTON, 11 LUG - L'amministrazione Trump ha messo a punto una lista di prodotti importati dalla Cina per un valore di 200 miliardi di dollari cui potranno essere imposti Dazi del 10%. Lo ...

Borsa Shangai in calo con nuovi Dazi Usa : ANSA, - PECHINO, 11 LUG - I venti di guerra commerciale, con la nuova lista di dazi al 10% sulle importazioni di beni 'Made in China' messa a punto dall'amministrazione Trump per ulteriori 200 ...

Dazi. Pronta lista Usa su prodotti Cina : 02.30 L'amministrazione Trump ha messo a punto una lista di prodotti importati dalla Cina per un valore di 200Mld di dollari su cui potranno essere imposti dazi del 10%. Lo riferiscono media negli Stati Uniti, citando fonti secondo cui la lista verrà resa nota nelle prossime ore. Nei giorni scorsi Washington aveva attivato misure del valore di 34 mld di dollari, prima tranche di un'azione preliminare da 50 mld e gli Usa avevano minacciato ...

Dazi Usa : Svizzera si rivolge a OMC : La decisione, annuncia il Dipartimento federale dell'economia , DEFR, , è stata presa da Johann Schneider-Ammann. In una nota, il DEFR ricorda che gli USA prelevano Dazi doganali supplementari dallo ...

Svizzera denuncia Dazi Usa a Wto : La Svizzera è l'ottavo Paese a presentare denuncia al Wto contro i dazi statunitensi su acciaio e alluminio. In una nota del ministero dell'economia svizzero si legge che "le tariffe aggiuntive, che secondo gli Stati Uniti sono state introdotte per proteggere la sicurezza nazionale, non sono giustificate". In base al regolamento del Wto, ...

USA vs CINA/ L'antipasto pericoloso della guerra dei Dazi : Dopo la decisione degli Stati Uniti, e la risposta della CINA, si è accesa la guerra dei dazi, che potrebbe avere implicazioni con danni globali.

Dazi : Le Maire - reagiremo se attacchi Usa : Lo ha affermato, secondo quanto riporta la Bloomberg, il ministro dell'economia francese Bruno Le Maire nel corso della conferenza economica a Aix en Provence. Per Le Maire "non possiamo comprendere ...

La guerra dei Dazi tra Usa e Cina è ufficialmente cominciata : Pechino ha promesso di 'non sparare il primo colpo' nel conflitto che avrebbe danneggiato non solo l'economia cinese, ma anche quella statunitense, con ricadute sull'economia globale: alle 12.01, ...

Dazi Cina-Usa - è scontro Mondiale/ Xi Jinping a Trump : per gli orientali si tratta di bullismo commerciale : Usa-Cina, guerra Dazi su 34 miliardi di prodotti. Pechino: “bullismo commerciale”. Donald Trump contro replica: “Altri 500 miliardi di prodotti nel mirino se ci saranno delle ritorsioni"(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 18:47:00 GMT)