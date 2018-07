Milan – Tra mercato e futuro | a tutto Gattuso | “ci servono due nuovi giocatori Bacca? Se

Generali : al via trasferimento dipendenti Milano in torre Hadid : Milano, 9 lug. (AdnKronos) – Primo giorno nella torre per Generali Milano. è iniziato oggi il trasferimento di oltre duemila dipendenti del Gruppo, basati a Milano, nella avveniristica torre progettata dall’archistar Zaha Hadid nel quartiere Citylife. I primi a fare il loro ingresso sono stati il presidente Gabriele Galateri, il group ceo Philippe Donnet e il top management della compagnia, insieme ai dipendenti di Alleanza. Il ...

Generali : al via trasferimento dipendenti Milano in torre Hadid : Milano, 9 lug. (AdnKronos) – Primo giorno nella torre per Generali Milano. è iniziato oggi il trasferimento di oltre duemila dipendenti del Gruppo, basati a Milano, nella avveniristica torre progettata dall’archistar Zaha Hadid nel quartiere Citylife. I primi a fare il loro ingresso sono stati il presidente Gabriele Galateri, il group ceo Philippe Donnet e il top management della compagnia, insieme ai dipendenti di Alleanza. Il ...

Milan - Gattuso : "Ripartiamo senza alibi - ma ci serve tranquillità" : Inizia la stagione dei rossoneri, il ds Mirabelli: "Non faremo mercato tanto per farlo, nessun big ha chiesto la cessione"

Milano - operaio muore cadendo da una scala a Palazzo Reale : stava allestendo una mostra : Tragedia al Palazzo Reale di Milano dove un operaio di 69 anni è morto cadendo da una scala mentre era al lavoro per allestire una mostra all'interno di una sala. L'incidente è avvenuto intorno alle ...

Milano - cade allestendo la mostra : morto l'assistente di Bonalumi - : L'uomo 69enne è deceduto il 9 luglio dopo essere caduto da un'impalcatura a Palazzo Reale. Inutili i soccorsi dei sanitari, che l'hanno trovato in arresto cardiaco. Stava allestendo l'esposizione ...

Milano - cade allestendo la mostra : morto l'assistente di Bonalumi : Milano, cade allestendo la mostra: morto l'assistente di Bonalumi L'uomo 69enne è deceduto il 9 luglio dopo essere caduto da un'impalcatura a Palazzo Reale. Inutili i soccorsi dei sanitari, che l'hanno trovato in arresto cardiaco. Stava allestendo l'esposizione dedicata al maestro d'arte astratta scomparso nel ...

Due persone travolte e uccise da un treno a San Giuliano Milanese : Due persone travolte e uccise da un treno a San Giuliano Milanese Due persone travolte e uccise da un treno a San Giuliano Milanese Continua a leggere L'articolo Due persone travolte e uccise da un treno a San Giuliano Milanese proviene da NewsGo.

Legnano - 19enne travolto e ucciso da treno in stazione/ Ultime notizie - forse suicidio : tilt linee per Milano : stazione Legnano, 19enne travolto e ucciso da un treno: si pensa al suicidio, tutte le Ultime notizie. Le indagini della Magistratura: bloccate le linee in tilt da e verso Milano(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 14:23:00 GMT)

LIVE Milan - club a Elliott in 48-72 ore. Fallita la trattativa Yonghong Li-Rybolovle : L'autorevole Forbes, rivista statunitense di economia e finanza, ha affrontato l'argomento, sottolineando come, dopo l'inadempimento dell'azionista cinese, il club passerà ad Elliott. Non sarà però ...

Milan - la svolta (mancata) : “Saltata trattativa tra mister Li e Rybolovlev. Ora il club è nelle mani del fondo Elliott” : L’ipotesi russa è durata una notte. La trattativa tra il miliardario Dmitrij Rybolovlev e Yonghong Li è naufragata, al pari dell’ultimo tentativo del proprietario cinese del Milan di restare con una quota di minoranza nel club. La notizia, data in anteprima dal sito de Il Sole 24 Ore, ha una sola conseguenza diretta: con il mancato closing, il Diavolo è ufficialmente nelle mani del fondo Elliott. A vuoto, quindi, la missione ...

Milano : domani al Pirellone la mostra 'Potere ai Piccoli' : Milano, 9 lug. (AdnKronos) - Sarà inaugurata domani, martedì 10 luglio, la prima mostra personale di Riccardo Zangelmi 'Potere ai Piccoli', tutta realizzata in mattoncini Lego, promossa dal Consiglio regionale della Lombardia in collaborazione con Lego Italia. L’inaugurazione si terrà alle 13 nello

Milan-Immobile - una trattativa clamorosamente riaperta : parla l’agente Moggi! : Alessandro Moggi, agente di Ciro Immobile, ha parlato dell’ipotesi di calciomercato che vorrebbe il proprio assistito in maglia Milan nella prossima annata Il Milan potrebbe approfittare della svolta societaria per tornare a lavorare sul mercato. Elliott si appresta a prendere in mano le redini della società, aprendo nuovi spiragli anche in fatto di calciomercato. Una delle trattative più intriganti per quanto concerne i rossoneri, è ...

LIVE Milan - Rybolovlev tratta con Yonghong Li. Acquisto vicino in attesa di Elliott ? : L'autorevole Forbes, rivista statunitense di economia e finanza, ha affrontato l'argomento, sottolineando come, dopo l'inadempimento dell'azionista cinese, il club passerà ad Elliott. Non sarà però ...

Milan - Li Yonghong non molla e Commisso prova a rientrare in pista : Il patron rossonero starebbe trattando a Londra con un potenziale nuovo socio. Intanto anche Commisso ha fatto sapere attraverso i microfoni di Sky di voler ancora acquisire il club