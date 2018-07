Draghi sul governo Conte e la fine della guerra tra Eritrea ed Etiopia Le notizie del

Mario Draghi (Bce) sul governo Conte : “Per ora solo proclami - attendiamo i fatti” : Nel corso di un'audizione tenuta all'Europarlamento, il governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi , ha dedicato un passaggio al governo italiano: "In questi tempi di aumentate incertezze globali, è più importante che mai che l'Europa resti unita. Prima di pronunciare un giudizio è necessario attendere. La prova del nove saranno i fatti. Per ora ci sono stati solo proclami , che tra l'altro sono cambiati. Prima di parlare dobbiamo ...

Draghi : sulla fine del QE 'non è detta l'ultima parola' : 'Con le attese di inflazione a lungo termine ben ancorate, la forza di fondo dell' economia europea e il continuo ampio grado di accomodamento monetario consentono di poter essere fiduciosi in una ...

Bce - Draghi rassicura : 'Saremo pazienti sull'aumento tassi' : Oltre al presidente della Bce, martedì è intervenuta anche l'Ocse, che ha lanciato un avvertimento sui debiti pubblici: "In passato in alcuni casi quando l'economia andava bene la situazione ...

Aiuti Bce - Draghi : “Saremo pazienti sul rialzo dei tassi. Il quantitative easing può riprendere se emergono imprevisti” : La ripresa dell’inflazione verrà accompagnata con pazienza e, qualora fosse necessario, la Banca centrale europea è pronta a riprendere il programma di acquisto dei titoli di Stato se lo scenario dovesse mutare. Mario Draghi parla al forum delle banche centrali a Sintra, in Portogallo, e torna sul rallentamento e poi l’azzeramento della politica adottata dalla Bce negli ultimi anni, annunciata la scorsa settimana. Per accompagnare la ...

L'unità necessaria/ La risposta di Draghi alle tensioni sull'euro : ... nel pieno degli attacchi contro l'euro, Mario Draghi , con un'affermazione ferma e davvero sorprendente, aveva dichiarato che avrebbe fatto 'tutto quanto era in suo potere' per proteggere l'economia ...

Il direttivo della Banca centrale europea ha deciso una riduzione fino a dicembre, poi l'azzeramento degli acquisti di titoli. Una "stretta soft", che anche i mercati apprezzano.

Appesi a Draghi . Attesa sul destino del bazooka. Aste Btp - schizzano i rendimenti : il conto del debito italiano sale : Per un giorno tutti gli occhi dell'Europa saranno puntati su Riga. È nella capitale della Lettonia che si terrà giovedì l' Attesa riunione esterna del Comitato direttivo della Banca Centrale Europea. La strada sembra ormai tracciata, e segue la traiettoria delle dichiarazioni rilasciate da membri del board negli ultimi giorni: la fine del bazooka, ovvero la politica monetaria espansiva avviata da Mario Draghi in seguito alla ...

Governo - Financial Times : “La turbolenza italiana e il dilemma di Draghi sulla fine del piano di acquisto di titoli” : La situazione italiana avrà un impatto a catena sulle decisioni di Mario Draghi e degli altri membri del direttivo Bce sulle sorti del quantitative easing, il piano di acquisto di titoli di Stato che stando alla tabella di marcia fissata nel 2017 è destinato a esaurirsi a settembre. A scriverlo è il Financial Times, che mette in luce il “dilemma” del governatore dell’Eurotower tirato per la giacchetta dai “falchi” ...