Montagna | alpinista muore precipitando per 600 m sul Monte Rosa

Incidenti in Montagna : alpinista disperso sul Monte Bianco : Un alpinista slovacco è disperso sul Monte Bianco: il 2 luglio avrebbe dovuto affrontare la scalata dell’impegnativa via Major, sul versante italiano del massiccio, ma l’ultimo contatto con l’uomo è avvenuto domenica pomeriggio, quando si trovava nella zona della Fourche. Il Soccorso alpino valdostano e la guardia di finanza hanno effettuato un sorvolo in elicottero sull’area del bacino della Brenva ed è stata eseguita ...

Incidenti in Montagna : colpita da fulmine su Cervino - muore alpinista : E’ stato recuperato questa mattina sul Cervino dall’elisoccorso il corpo di un’alpinista ucraina che è stata colpita da un fulmine ieri sera, durante un forte temporale. La donna si trovava con tre connazionali, trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Parini di Aosta: hanno una lieve ipotermia ma le loro condizioni sono buone. I quattro sono stati recuperati a quota 4.000 metri, sulla cresta Pic Tyndall. L'articolo ...

Incidenti Montagna - precipita su Cervino : morto alpinista : Incidenti montagna, precipita su Cervino: morto alpinista Incidenti montagna, precipita su Cervino: morto alpinista Continua a leggere L'articolo Incidenti montagna, precipita su Cervino: morto alpinista proviene da NewsGo.

Incidenti Montagna - precipita su Cervino : morto alpinista : Un alpinista moldavo è morto sulla via normale del Cervino dopo essere precipitato in un canalone sotto il Colle del Leone , 3.581 metri di quota, . L'uomo era partito martedì per la salita alla Gran ...

Incidenti Montagna - precipita sul Cervino : muore un alpinista : Un alpinista moldavo è morto sulla via normale del Cervino dopo essere precipitato in un canalone sotto il Colle del Leone (3.581 metri di quota). Il suo corpo è stato recuperato oggi in elicottero dalle guide del soccorso alpino valdostani e dai finanzieri del Sagf di Cervinia. L’uomo era partito martedì scorso per la salita alla Gran Becca, nonostante le condizioni non fossero ancora favorevoli a causa della presenza di molta ...

Incidenti Montagna : alpinista precipita da una cresta sul Cervino : Un alpinista enti montagna: alpinista precipita da cresta su Cervino è morto dopo essere precipitato dalla cresta Furggen, a 3.800 metri di quota, sul versante svizzero del Cervino. L’incidente è accaduto ieri. L’uomo (non si tratta di un italiano, secondo quanto appreso dall’ANSA) stava procedendo in quota con altri due alpinisti che, benché fossero legati a lui, non sono riusciti a trattenerlo durante la caduta. Le autorità ...

Incidenti in Montagna - scialpinista muore su ghiacciaio nel Cuneese : Incidenti in montagna, scialpinista muore su ghiacciaio nel Cuneese Incidenti in montagna, scialpinista muore su ghiacciaio nel Cuneese Continua a leggere L'articolo Incidenti in montagna, scialpinista muore su ghiacciaio nel Cuneese proviene da NewsGo.

Incidenti Montagna : lo scialpinista morto è un cuneese di 50 anni : E’ un uomo di 50 anni, Massimo Dalmasso, dipendente del comune di Monterosso Grana, l’uomo deceduto oggi pomeriggio durante un’escursione sul monte Gelas, in valle Gesso, nel cuneese. E’ scivolato in un canalone mentre stava compiendo la scalata in compagnia di alcuni amici. Fatale la caduta sulle pietre e sul ghiacciaio sottostante. Dalmasso svolgeva le mansioni di messo e di cantoniere nel piccolo comune della valle ...

Incidenti in Montagna : scialpinista precipita da ghiacciaio nel Cuneese - morto : Incidente sulle montagne del Cuneese: uno scialpinista ha perso la vita mentre stava partecipando ad un’escursione sul monte Gelas, nelle Alpi Marittime. L’uomo è precipitato nel canalone di un ghiacciaio. La salma è stata recuperata dal 118 e portata ad Entracque. L'articolo Incidenti in Montagna: scialpinista precipita da ghiacciaio nel Cuneese, morto sembra essere il primo su Meteo Web.

Incidenti Montagna : muore l’alpinista precipitato su Grivola : Un alpinista è morto a seguito di una caduta mentre scalava la Grivola, cima di 3.969 metri, nel massiccio del Gran Paradiso. L’incidente si è verificato a circa 3.000 metri di quota. La vittima e’ precipitata per alcune centinaia di metri. Ad assistere alla scena e a dare l’allarme è stata la figlia che scalava con lui. Sul posto – riferiscono – è intervenuto il Soccorso alpino valdostano con l’elicottero per ...

Incidenti Montagna : alpinista precipita su Grivola : Un alpinista è precipitato questa mattina mentre scalava la Grivola, 3.969 metri, nel massiccio del Gran Paradiso. L’allarme è stato dato da una scalatrice che era con lui. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano con l’elicottero. Sono ancora in corso le operazioni di soccorso. L'articolo Incidenti montagna: alpinista precipita su Grivola sembra essere il primo su Meteo Web.

Incidenti Montagna - scivola lungo il canalone : grave alpinista : Un alpinista è scivolato per alcune centinaia di metri lungo un canalone sul versante di Cervinia dello Chateau des Dames, a quota 3.369 metri in Valtournenche. L’uomo, 45 anni, residente in provincia di Torino, ha riportato diversi traumi ed è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Parini di Aosta. La prognosi è riservata. Sul posto è intervenuto in elicottero il soccorso alpino valdostano. L’incidente ...

Simone - alpinista italiano ucciso in Nepal dalla Montagna che amava : Sul suo blog , Simonelaterra.it , ci sono i racconti delle sue scalate in giro per il mondo: Islamabad, Skardu, Askole. Conosceva la montagna ed i suoi rischi, tanto che in alcune spedizioni ...