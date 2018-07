Carmen Ferreri dopo il successo di Amici svela a Rmc 101 due appuntamenti

Nicolò Ferrari corteggia Carmen Ferreri? / Complimenti social per la cantante di Amici 17 : il web sogna! : Nicolò Ferrari corteggia Carmen Ferreri? L'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha fatto dei Complimenti alla cantante di Amici 17, poi però ha chiarito che...(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 19:50:00 GMT)

Carmen Ferreri / Da Amici al Wind Summer Festival 2018 : "Salire su questo palco è una grande emozione" : Carmen Ferreri, dopo il secondo posto ad Amici 17 arriva al Wind Summer Festival 2018 e svela: "Salire su questo palco per me è una grande emozione"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 21:51:00 GMT)

Carmen Ferreri a DM : «Uscita da Amici - l’affetto dei ragazzi è stata la cosa che più mi ha colpita» : Carmen Ferreri Solo pochi giorni fa era rinchiusa nella scuola di Amici, ora Carmen Ferreri – seconda classificata nel talent di Maria De Filippi – è nella top 10 dei dischi più venduti e assapora la piazza del Wind Summer Festival di Canale 5. DavideMaggio.it l’ha incontrata proprio nel dietro le quinte dell’evento. Pochi giorni fa eri nella scuola di Amici e ora sei al Summer Festival… Sono al Wind Summer ...

Amici 17 - Carmen Ferreri ringrazia Maria De Filippi : "Grazie a te - ho scoperto realmente chi sono" : Anche quest'anno, Amici, il talent show di Maria De Filippi, è riuscita a monopolizzare le classifiche di inizio estate. Irama, Biondo, Carmen ed Einar, infatti, si sono subito piazzati ai primi posti della classifica Fimi degli album più venduti in Italia.Carmen Ferreri, 18enne proveniente da Trapani, una delle finaliste della diciassettesima edizione del talent show, che si è terminata con la vittoria di Irama, ha voluto dedicare un ...

Amici 17 - finale : per i bookmaker Irama verso la vittoria - Carmen Ferreri prima sfidante : Tre cantanti e una ballerina in gara per la finalissima di Amici 2018, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi giunto alla 17esima edizione: lo scorso anno vinse il ballerino Andreas, ...