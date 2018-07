Quando arriva Cristiano Ronaldo a Torino? CR7 alla Juventus in una data non casuale!

Politica e sentimenti - Quando i figli arrivano mentre sei ministra : Le mamme impegnate in Politica aumentano di numero insomma, ma nelle posizioni apicali restano comunque poche. In giugno è nata la figlia della premier neozelandese Jacinda Ardern . Prima di lei ...

Bollette a 28 giorni - arrivano i rimborsi : chi riguardano e Quando li riceveremo : L'Agcom ha stabilito che le compagnie telefoniche che hanno applicato la fatturazione a 28 giorni a partire dal 23 giugno 2017 dovranno rimborsare gli utenti per i giorni in più di servizio pagati. Ecco quali compagnie vengono coinvolte nei rimborsi e quando e come arriveranno, direttamente attraverso le Bollette.Continua a leggere

Adidas vs Puma - il film arriva su Rai 3 : ecco Quando : arriva su Rai 3 il film Adidas vs Puma dedicato alla rivalità tra i fratelli creatori dei due brand alla moda: ecco quando andrà in onda Il film Adidas vs Puma diretto da Oliver Dommenget arriva in prima serata su Rai3. ecco la data di messa in onda, il cast e la tram del film che racconta la rivalità tra i due fratelli ideatori delle due case di moda e scarpe tra i più famosi al mondo. Adidas vs Puma film: quando va in onda Giovedì 12 luglio ...

Arrivabene : “Quando si parla e si grida troppo…” : Il Team Principal Ferrari Maurizio Arrivabene ha parlato ai microfoni di Sky Sport F1 al termine del GP d’Austria, vinto da Max Verstappen con Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel a completare il podio, in una gara che ha visto il ritiro di entrambe le Mercedes e della Red Bull di Ricciardo, con Vettel e Ferrari […] L'articolo Arrivabene: “Quando si parla e si grida troppo…” sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

Meteo - finalmente estate : Quando arriva il caldo (quello vero e afoso) : Nel luglio del 2017 infuocò l’Italia per tantissimi giorni. E anche quest'anno "Caronte" torna a infiammare l’Italia, ma...

'3 scienziati al bar' arriva su Focus : ecco Quando - Super Guida TV : Il segreto del successo di questo programma che ha riscosso ottimi risultati nel resto del mondo sta proprio nella conduzione dei tre protagonisti in grado di far comprendere i segreti della scienza ...

“3 scienziati al bar” arriva su Focus : ecco Quando : arriva su Focus in prima serata “3 scienziati al bar”, il nuovo factual dedicato alla pop-science: ecco tutte le anticipazioni Focus Mediaset ha in serbo una bella sorpresa per i telespettatori. arriva in esclusiva sul nuovo canale targato Mediaset il programma “3 scienziati al bar” (3 Scientists Walk Into a Bar). Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul programma. 3 scienziati al bar su Focus: quando va in ...

La saga di Star Trek arriva su TV8 : ecco Quando : Da Star Trek del 1979 a Star Trek Beyond. TV8 dedica una programmazione speciale alla saga completa di Star Trek: ecco tutti gli appuntamenti televisivi arriva su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) la saga completa di Star Trek. Tredici imperdibili appuntamenti dedicati alle tredici pellicole cinematografiche che hanno portato sul grande schermo le vicende degli umani del futuro. ecco tutta la programmazione prevista su TV8. Star Trek, la ...

Rimborso del 730 - Quando arriva : A partire dalla retribuzione di luglio, 'il datore di lavoro o l'ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi all'Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate , se è stata ...

Antonio Razzi arriva in tv con “Razzi Nostri” su NOVE : ecco Quando : Antonio Razzi debutta sul canale NOVE con il programma “Razzi Vostri”: ecco tutte le anticipazioni Antonio Razzi arriva sul NOVE con una striscia quotidiana dal nome “Razzi Vostri“. Dopo aver terminato la sua esperienza politica, l’ex senatore approda in tv con un programma inedito nella fascia di access prime time. Razzi Vostri: quando va in onda Debutta da lunedì 25 giugno alle ore 21.20 circa “Razzi ...

730 - Quando arrivano i rimborsi? : A partire dalla retribuzione di luglio , "il datore di lavoro o l'ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi all'Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate , se è stata ...

Mercato Juve - può essere la settimana di Cancelo. Quando arriva Emre Can : I vertici bianconeri intanto lavorano per Cancelo e Golovin; c'è massima fiducia per quanto riguarda entrambi i fronti. Il centrocampista tedesco atteso a Torino fra giovedì e venerdì

Riforma Pensioni 2018 e Quota 100/ Quattordicesima : Quando arriva e come viene spesa (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018: ultime notizie su Quota 100 e Lavoratori Gravosi di oggi 19 giugno. La proposta di Confasl-Unsa su Quota 41 e la "risposta" di Di Maio al Sole 24 ore(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 15:05:00 GMT)