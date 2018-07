Migranti | Palermo | Cgil Cisl e Uil a sostegno di ' Indossiamo una maglietta rossa'

Migranti : assessore Palermo - Salvini non ha ancora fatto nulla ma alimenta solo paura : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - "Il Ministero dell'Interno in questi mesi non non ha ancora fatto nulla contro l'immigrazione clandestina". Lo ha detto l'assessore comunale alle Attività sociali di Palermo Giuseppe Mattina che ha la tutela di 220 minori stranieri non accompagnati. "Tutto quello che st

Migranti : Regione boccia hotspot a Palermo - Sc 'no a luoghi detenzione' : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - "Il parere negativo del Consiglio regionale dell’Urbanistica che boccia l’hotspot a Palermo è una buona notizia per la città, per chi crede nei valori dell’accoglienza e per chi pensa che vadano sempre tutelati i diritti umani". Lo afferma Giusto Catania, capogruppo di

Migranti : Caracausi (Idv) - no Regione a hotspot ottima notizia per Palermo : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - "La decisione del Consiglio regionale dell’urbanistica, che ha bocciato il progetto dell’hotspot allo Zen, accanto al Velodromo, è un’ottima notizia per Palermo: viene così rispettata la volontà del consiglio comunale che aveva chiesto con forza di fermare il progetto,

Migranti : hotspot a Palermo - no del Consiglio regionale urbanistica (2) : (AdnKronos) - Il parere contrario del Consiglio si basa innanzitutto sulla proposta progettuale che consiste "soltanto in uno studio di prefattibilità" e non in progetto "di massima o esecutivo". La progettazione inoltre, "di per sé non adeguata, non è stata accompagnata, né poteva esserlo, dai nece

Migranti : hotspot a Palermo - no del Consiglio regionale urbanistica : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - Parere negativo anche del Consiglio regionale dell'urbanistica, presieduto dall'assessore al Territorio e Ambiente Toto Cordaro, alla realizzazione di un hotspot nel quartiere Zen di Palermo. Oggi il Consiglio, che ha votato all'unanimità, ha analizzato la documentazion

Palermo - tratta di Migranti e traffico di armi : fermate 17 persone : Palermo, tratta di migranti e traffico di armi: fermate 17 persone Palermo, tratta di migranti e traffico di armi: fermate 17 persone Continua a leggere L'articolo Palermo, tratta di migranti e traffico di armi: fermate 17 persone proviene da NewsGo.

Migranti : sindaco Palermo - corridoi umanitari per evitare traffico di esseri umani : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) – “Qualora ve ne fosse stato bisogno, l’indagine che oggi che ha portato a numerosi arresti legati al traffico di esseri umani da parte delle organizzazioni criminali balcaniche in contatto con Cosa Nostra dimostra che le attuali politiche di gestione dei Migranti e delle migrazioni non sono altro che un sistema criminogeno che favorisce le mafie internazionali, gli sfruttatori della ...

Tratta di Migranti - traffico armi e diamanti : 17 fermi a Palermo : Roma, 2 lug. , askanews, Diciassette persone sono state fermate a Palermo con l'accusa, a vario titolo, di associazione per delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione ...

Migranti : fermi Palermo e traffico di diamanti - così sfumò affare da 11 mln di euro (2) : (AdnKronos) - Le complesse trattative per la compravendita dei diamanti si arenarono ma per Ljatifi si aprirono nuovi scenari. In Kosovo, infatti, incontrò Ameti, cittadino macedone esperto nel settore, con cui ha posto le basi per l’acquisto di un’altra partita di diamanti, questa volta detenuti in

Migranti : fermi Palermo e traffico di diamanti - così sfumò affare da 11 mln di euro : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - La trattativa andò in fumo ma l'affare era grosso. Una partita di diamanti di provenienza illecita per un valore di circa 11 milioni di euro da riciclare. Il gruppo criminale composto da Fatmir Ljatifi, Driton Rexhepi, Luan Dobjani, Uran Ameti e Denis Nikci, smantellato

