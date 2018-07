Calciomercato Lazio | mossa a sorpresa per la difesa | contatto per Gustavo Gomez

Calciomercato Lazio - si complica la trattativa per Acerbi. Ufficiale l'arrivo di Proto : Durmisi, Sprocati e Berisha sono stati i primi tre rinforzi ufficializzati dalla Lazio, che continua a lavorare sul mercato per migliorare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi in vista della ...

Calciomercato Lazio ufficiale : Proto firma un triennale : ROMA - Silvio Proto è ufficialmente un giocatore della Lazio . Il club biancoceleste ha annunciato la firma del portiere trentacinquenne su un contratto di durata triennale. Questo il comunicato: "La ...

Calciomercato Genoa - ufficiale : ecco Marchetti dalla Lazio : GENOVA - Federico Marchetti è il nuovo portiere del Genoa . Lo comunica la società rossoblu, dopo che l'estremo difensore a giugno aveva effettuato le visite mediche. Il classe '83 proviene dalla ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di lunedì 2 luglio in DIRETTA : Juventus su Morata - la Lazio non fa sconti : Buongiorno agli appassionati di calcio: lunedì 2 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad iniziare per un mercato che sarà fortemente ...

Calciomercato Lazio - Lotito : “nessuna cessione” : “La Lazio non ha bisogno di vendere per comprare. Quasi tutti i nostri giocatori sono appetiti a livello europeo ma se uno vuole andare via deve trovare il consenso della società. È finito il tempo in cui andavamo con il cappello in mano ed eravamo le colonie di altre società. Le condizioni le fa chi vende: come si dice, pagare moneta vedere cammello”. A dirlo è il presidente della Lazio, Claudio Lotito, e il riferimento sembra ...

Calciomercato - Marchetti saluta la Lazio : andrà al Genoa : Federico Marchetti saluta i tifosi della Lazio e si prepara a una nuova avventura al Genoa: “Quando ci si lascia non servono molte parole se non grazie! Grazie a tutti quelli che mi hanno fatto sentire a casa, fin dal primo giorno e per 7 lunghi anni. Grazie a tutti voi tifosi Laziali, non vi scorderò mai, sarò per sempre il vostro Tarzan! Anche se quest’ultimo anno non è stato dei più positivi, volevo ringraziare la società ...

Sergej MILINKOVIC-SAVIC resta il grande obiettivo di Calciomercato della Juventus: il calciatore serbo avrebbe già scelto i bianconeri ma per Beppe Marotta non sarà facile trattare

Calciomercato Lazio : Tare annuncia molte sorprese - : Nei prossimi anni diventerà uno dei migliori centrocampisti al mondo ". La Juventus è alla finestra, come anche il Milan per il bomber Immobile.

Calciomercato Lazio - visite mediche per Berisha : ROMA - Valon Berisha è arrivato nella mattinata di oggi alla clinica Paideia, dove ha svolto le visite mediche di rito, prima di firmare il contratto quinquennale che lo legherà alla Lazio . Il ...

Calciomercato Lazio : ufficiale l’arrivo di Sprocati : Mattia Sprocati è ufficialmente un giocatore della Lazio. Il club biancoceleste comunica di aver acquisito a titolo definitivo l’attaccante, proveniente dalla Salernitana. Il giocatore ha sottoscritto un contratto di durata quinquennale.L'articolo Calciomercato Lazio: ufficiale l’arrivo di Sprocati sembra essere il primo su CalcioWeb.

Calciomercato Lazio - fatta per Valon Berisha : affare da 7 - 5 milioni : Durmisi, Sprocati e... Berisha. Che non è Etrit, ex portiere che tirava i calci di rigore , oggi all'Atalanta, , bensì Valon, centrocampista kosovaro del '93. affare praticamente concluso: mancano ...

Calciomercato Lazio - Sprocati ufficiale fino al 2023 : ROMA - La Lazio ha acquistato Mattia Sprocati : il trequartista, proveniente dalla Salernitana , ha firmato un contratto con i biancocelesti valido fino al 2023 ed è costato 2,5 milioni. Nella ...

