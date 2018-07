“Unica” Ecco chi era la bambina morta per l’esplosione di un gonfiabile in spiaggia e la

caffeinamagazine

: RT @IlPrimatoN: Ecco perché fermare la rotta migratoria verso l’Europa è l’unica vera soluzione umanitaria: il caso #Australia. https://t.c… - KellerZoe : RT @IlPrimatoN: Ecco perché fermare la rotta migratoria verso l’Europa è l’unica vera soluzione umanitaria: il caso #Australia. https://t.c… - CriptovaluteITA : L’unica cosa che possiamo fare, in assenza di un rapporto di causa-effetto tra l’esposizione a sostanze inquinanti… - m_ladder : RT @IstitutoCEI: Ecco come funziona l’esame internazionale che permette l’iscrizione alle migliori università del mondo. A Palermo l’unica… -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Una morte choc avvenuta di fronte a decine e decine di bagnanti increduli quella della piccola Ava-May Littleboy. Tre anni, la piccola stava giocando nelladi Gorleston, nella contea del Norfolk, Inghilterra, quando è stata scaraventata sulla sabbia dopo l’esplosione di un castello. Ed è stato inutile ogni tentativo di salvarla: per lei non c’è stato nulla da fare. In ospedale è stato dichiarato il decesso per le ferite riportate. Una scena che ha ovviamente scioccato tutti. “È stata la cosa peggiore che abbia mai visto in vita mia”, ha commentato un testimone secondo cui ilpotrebbe essere esploso per via del caldo che in questi giorni è scoppiato nel Regno Unito. È successo domenica 1 luglio e l’area giochi è stata subito interdetta al pubblico per permettere le operazioni di soccorso prima e le indagini delle forze ...