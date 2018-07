Vrsaljko all' Inter? Il rinnovo di Griezmann potrebbe spingerlo in nerazzurro

Vrsaljko all’Inter?/ I nerazzurri lo chiedono all’Atletico Madrid - ma c’è distanza tra le parti : Vrsaljko all'Inter? I nerazzurri non si accontentano e chiedono il terzino all'Atletico Madrid . L'affare si annuncia in salita: c'è distanza tra le parti , formula incerta.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 14:30:00 GMT)

Inter - chiesto Vrsaljko all'Atletico Madrid : primo no al prestito : L'Inter non si ferma e continua la sua opera di rafforzamento della rosa, in vista del ritorno in Champions League della prossima stagione. Da poco ufficializzati Nainggolan e il giovane Bastoni, i ...