Legambiente | Preoccupati e allarmati per questa strana epidemia di roghi che

agvilvelino

(Di lunedì 2 luglio 2018) "Purtroppo assistiamo all'ennesimo potenziale disastro ambientale scaturito da incendi in impianti che dovrebbero consentire percorsi virtuosi e di economia circolare. Qualcosa non torna, da tempo guardiamo con crescente preoccupazionediche divampano in impianti di trattamento di rifiuti, da un capo all'altro del ...