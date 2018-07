“È morta” E la portano in obitorio Ma è lì che succede l’impensabile Una scena a dir

caffeinamagazine

(Di lunedì 2 luglio 2018) Ci hanno provato in ogni modo a rianimarla dopo quel brutto incidente stradale che è costato la vita a due persone e ha provocato diversi feriti, ma lei non dava segni di vita. Così i soccorritori, dei paramedici della compagnia di ambulanze Distress Alert, si sono dovuti arrendere. L’incidente in questione è avvenuto lo scorso 24 giugno e, dopo averne dichiarato il decesso, il personale sanitario ha trasportato la donna all’di Carletonville, in Sudafrica, e, come si legge su Il Messaggero, l’ha messa nella cella frigorifera. Ma poi accade davvero l’impensabile. I soccorritori non avevano capito che in realtà quella donna era ancora viva. Sembra la trama di un film o quella di un incubo ricorrente e invece è successo davvero. Respirava ancora la signora dichiarata morta e solo casualmente si è salvata. Merito di un addetto che stava facendo un ...