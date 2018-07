Pagelle Croazia-Danimarca | i voti della partita Mondiali 2018 ottavi - primo tempo

LIVE Pagelle Croazia-Danimarca - DIRETTA Mondiali 2018 : Modric contro Eriksen per centrare i quarti : Di seguito le Pagelle di Croazia-Danimarca, valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018 Le Pagelle di Croazia-Danimarca CROAZIA Subasic Vrsaljko Strinic Lovren Vida Rakitic Modric Brozovic Perisic Mandzukic Rebic CT Dalic DANIMARCA Schmeichel Kjaer Knudsen Christensen Jorgensen Dalsgaard Delaney Eriksen Braithwaite Poulsen Cornelius CT Hareide Foto: Alexander Ishchenko / Shutterstock.com

Basket - Pagelle Italia-Croazia - Qualificazioni Mondiali 2019 : bene Aradori - Abass e Burns negli azzurri - ma Bogdanovic è ancora al massimo : Di seguito le Pagelle di Italia-Croazia, valevole per il quinto turno delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. ITALIA Hackett, sv: Gli si gira la caviglia dopo 4 minuti quando finisce accoppiato contro Zubac in un contropiede avverso. Non ritorna più in campo (e dispiace, perché un paio di assist li aveva già distribuiti). Della Valle, 5,5: Silenzioso per molti tratti della partita. Nel terzo quarto prova in tutti i modi a sbloccarsi a ...

Pagelle/ Islanda Croazia (1-2) : i voti della partita (Mondiali 2018 gruppo D) : PAGELLE Islanda Croazia: i voti della partita che si è giocata per la terza giornata del gruppo D ai Mondiali 2018. Balcanici già agli ottavi e certi del primo posto nel girone(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 22:38:00 GMT)

Pagelle/ Islanda Croazia : i voti della partita (Mondiali 2018 gruppo D - primo tempo) : Pagelle Islanda Croazia: i voti della partita che si è giocata per la terza giornata del gruppo D ai Mondiali 2018. Balcanici già agli ottavi e certi del primo posto nel girone(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 20:57:00 GMT)

LIVE Pagelle Islanda-Croazia - Mondiali 2018 in DIRETTA : i voti della partita : Buonasera e bentrovati per le Pagelle LIVE del match tra Islanda e Croazia, valido per l’ultima sessione di gare del gruppo D dei Mondiali 2018 in Russia. I vichinghi cercano il miracolo: una vittoria con più di un gol di scarto costringerebbe l’Argentina a vincere nettamente con la Nigeria, o gli africani ad agguantare i tre punti. Lotta dunque apertissima in questo raggruppamento per la seconda piazza: la prima infatti sembra già ...

Pagelle / Argentina-Croazia (0-3) : i voti - Dalic promosso con lode (Mondiali 2018 - girone D) : PAGELLE Argentina Croazia (0-3): i voti della partita, con i migliori e i peggiori in campo al Nizhny Novgorod, match valido per il girone D dei Mondiali 2018.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 09:11:00 GMT)

Pagelle/ Argentina-Croazia (0-3) : i voti della partita (Mondiali 2018 - girone D) : Pagelle Argentina Croazia (0-3): i voti della partita, con i migliori e i peggiori in campo al Nizhny Novgorod, match valido per il girone D dei Mondiali 2018.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 22:12:00 GMT)

Pagelle Argentina-Croazia 0-3 - Mondiali 2018 : Modric sontuoso - Messi delude. Caballero in vena di regali : L’Argentina cade contro una straordinaria Croazia, che domina nel match valido per la seconda sessione di gare del gruppo E dei Mondiali 2018 in Russia. Decisivo un errore clamoroso di Caballero, che regala a Rebic un pallone che l’attaccante croato scaraventa in rete con un gran tiro al volo. Un sontuoso Modric chiude la pratica con un destro strepitoso dalla distanza, poi Rakitic firma il tris in pieno recupero. Deludono ancora ...

Pagelle/ Argentina-Croazia : i voti della partita (Mondiali 2018 - girone D - primo tempo) : Pagelle Argentina Croazia: i voti della partita, con i migliori e i peggiori in campo al Nizhny Novgorod, match valido per il girone D dei Mondiali 2018.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 20:47:00 GMT)

LIVE Pagelle Argentina-Croazia - Mondiali 2018 in DIRETTA 0-0 : Messi sfida Modric - stelle a confronto per il primato nel gruppo D : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Argentina-Croazia Buonasera e bentrovati per le Pagelle LIVE del match tra Argentina e Croazia, valida per la seconda sessione di gare del gruppo D dei Mondiali 2018 in Russia. Allo stadio Niznij Novgorod si sfidano le due squadre che, in base al pronostico, dovrebbero contendersi il primo posto nel girone. L’Argentina, però, è reduce da un deludente pareggio contro l’Islanda, contraddistinto anche ...

LIVE Pagelle Argentina-Croazia - Mondiali 2018 in DIRETTA : Messi sfida Modric - stelle a confronto per il primato nel gruppo D : Buonasera e bentrovati per le Pagelle LIVE del match tra Argentina e Croazia, valida per la seconda sessione di gare del gruppo D dei Mondiali 2018 in Russia. Allo stadio Niznij Novgorod si sfidano le due squadre che, in base al pronostico, dovrebbero contendersi il primo posto nel girone. L’Argentina, però, è reduce da un deludente pareggio contro l’Islanda, contraddistinto anche dal rigore fallito da Leo Messi, e dovrà ...

Pagelle/ Croazia-Nigeria (2-0) : i voti della partita (Mondiali 2018 gruppo D) : Pagelle Croazia Nigeria (2-0): i voti della partita dei Mondiali 2018 per la prima giornata del gruppo D. Giudizi, protagonisti, migliori e peggiori a Kaliningrad(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 23:24:00 GMT)

Pagelle Croazia-Nigeria 2-0 - Mondiali 2018 : Mandzukic e Modric decisivi - troppi errori per gli africani : Esordio vincente per la Croazia, che batte la Nigeria per 2-0 ai Mondiali 2018 di calcio in Russia. Nel primo tempo arriva l’autogol di Etebo che porta in vantaggio i croati, che raddoppiano poi nella ripresa con il rigore realizzato da Modric. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti con le Pagelle del match. LE Pagelle DI Croazia-Nigeria CROAZIA Subasic 6: praticamente mai chiamato in causa Strinic 6.5: riesce a dare una buona ...

Pagelle/ Croazia-Nigeria : i voti della partita (Mondiali 2018 gruppo D - primo tempo) : Pagelle Croazia Nigeria: i voti della partita dei Mondiali 2018 per la prima giornata del gruppo D. Giudizi, protagonisti, migliori e peggiori a Kaliningrad(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 21:48:00 GMT)