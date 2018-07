Bari | dopo un mese smantellata la tendopoli del Palagiustizia

Bari - litiga col fratello e lo strangola dopo battibecco sul disordine in casa : La convivenza forzata in poco spazio, il disordine e l'accumulo di valigie e abiti nella stanza che condividevano nella piccola abitazione pare abbiano innescato un battibecco tra i due fratelli poi sfociato in violenta lite al culmine della quale il 59enne ha strangolato il 56enne. Sul caso indagano i carabinieri.Continua a leggere

Bari - abusivi sfrattati da casa popolare dopo sette anni. I vicini : 'Erano morosi e si vedevano poco' : Emergono nuovi dettagli sulla situazione problematica di Giovanni, il barese costretto ad abbandonare la casa in cui abitava in via Petroni, occupata nel 2011 insieme a sua moglie, due cani e un ...

Seu : bimba morta a Bari dopo 3 giorni : ANSA, - Bari, 16 GIU - Si conosceranno all'inizio della prossima settimana gli esiti degli accertamenti sui cibi che potrebbero aver provocato la Seu , Sindrome Emolitico-Uremica, che ha ucciso la ...

A Bari tendopoli della giustizia allagata. L'Anm : 'Situazione non degna di un Paese civile' : I fascicoli galleggiano. Il nubifragio che si è abbattuto sul capoluogo pugliese ha reso più drammatica la situazione del palazzo già dichiarato inagibile e in attesa di essere sgomberato -

Bari - forte temporale sulla città : allagata la tendopoli davanti al Palagiustizia. Bagnati fascicoli e pc per intercettazioni : Non solo il caldo e le zanzare, ora anche i disagi causati dalla pioggia. La tendopoli allestita nel parcheggio del Palagiustizia di via Nazariantz a Bari, dichiarato inagibile perché a rischio crollo, è stata completamente allagata da un temporale che si è abbattuto venerdì mattina sulla città. Una conseguenza prevedibile, dato che le tre tende montate nel piazzale di fronte alla struttura che ospitava gli uffici di pubblici ministeri e giudici ...

Palagiustizia inagibile a Bari - dalla tendopoli spariti i bagni chimici 'Nessuno paga il noleggio' : Le udienze si continuano a tenere nelle tende ma i bagni chimici a servizio delle tensostrutture sono scomparsi. Portati via da un camion, a causa del mancato pagamento dell'affitto delle quattro ...