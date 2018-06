La creatrice della serie Uncharted abbandona il progetto EA legato a Star Wars

eurogamer

: #AmyHannig non lavorerà più al progetto di #StarWars di #EA - Eurogamer_it : #AmyHannig non lavorerà più al progetto di #StarWars di #EA - Glinformati : Demimonde: Bash Doran, creatrice di Jerusalem, showrunner della nuova serie dellla HBO - GLI INFORMATI -… - Micsugliando : Amy Hennig, creatrice di Uncharted, ha lasciato Electronic Arts: fonderà uno studio indie: Amy Hennig, creatrice de… -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Lo scorso ottobre, dopo la chiusura di Visceral games da parte di EA abbiamo saputo che era in sviluppo unnella manidiAmy Hannig. Tempo dopo la compagnia ha affermato che il(nome in codice Ragtag) stava venendo su troppo lineare e così il tutto fu dirottato a EA Vancouver, da allora non abbiamo saputo più nulla delle sortiHannig e del suo lavoro.Oggi durante la Gamelab a Barcellona, Hennig ha dichiarato ai microfoni di Eurogamer.net di averto EA lo scorso gennaio e di voler aprire uno studio indipendente e che non ha più a che fare col:Read more…