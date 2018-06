Beach volley | World Tour 2018 Varsavia Menegatti Giombini avanti col brivido | sfida alle

NBA - l'ex Chase Budinger cambia vita : passa al Beach volley e punta alle Olimpiadi : ... a testimoniare che il talento c'era anche in quello sport sin dalla precoce età. Le due università losangelene che lo avevano corteggiato, UCLA e USC, gli avevano addirittura proposto una doppia ...

Beach volley - World Tour 2018 Varsavia. Menegatti/Giombini e Carambula/Gabriele ci riprovano sulla sabbia polacca : Andare a fare compagnia a Lupo/Nicolai nel tabellone principale: questo l’obiettivo di Pasquale Gabriele e Adrian Carambula nel torneo maschile e Marta Menegatti e Laura Giombini, vicine al passo d’addio come coppia nel World Tour, in campo femminile nel 4 Stelle di Varsavia (Polonia) che vive oggi la giornata dedicata alle qualificazioni a cui prendono parte le stesse due coppie azzurre che avevano tentato invano di entrare nel main ...

Beach volley - World Tour 2018 Ostrava. Hermannova/Slukova ed Herrera/Gavira : la gioia dopo due anni di digiuno : Repubblica Ceca in festa per la vittoria sulla sabbia amica di Barbora Hermannova e Marketa Slukova, allenate da questa stagione da Andrea Tomatis, che, due anni dopo il successo di Antalya, tornano sul gradino più alto del podio di un torneo World Tour nel 4 Stelle di casa a Ostrava. Due anni e qualche mese hanno dovuto attendere anche gli spagnoli Herrera e Gavira per tornare a vincere un torneo del circuito mondiale. Hermannova/Slukova in ...

Beach volley : A Bibione vincono Bonifazi-P. Ingrosso - M - e Colombi-Breidenbach - F - : Si è chiusa in grande stile, sulla sabbia di Bibione, con due finali emozionanti fino all'ultimo punto, la seconda tappa del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley maschile e femminile. La ...

Beach volley - Campionato Italiano 2018 Bibione. Paolo Ingrosso torna a ruggire con Bonifazi! La prima volta di Colombi/Breidenbach : Due prime volte, anche se per motivi diversi, salutano i vincitori dei tornei maschile e femminile della seconda tappa del Campionato Italiano di Beach volley sulla sabbia di Bibione. Tra gli uomini Paolo Ingrosso, dopo la finale persa due settimane fa a San Cataldo in coppia con il fratello Matteo, torna a ruggire (ultima vittoria un anno fa a Palermo con Martino), conquistando il successo con Carlo Bonifazi, alla prima vittoria individuale nel ...

Beach volley Campionato Italiano - a Bibione trionfano Colombi-Breidenbach e Bonifazi-Ingrosso : A Bibione è terminata la seconda tappa con il Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley maschile e femminile con le vittorie di Colombi-Breidenbach e Bonifazi-Ingrosso Si è chiusa in grande stile, con due finali emozionanti fino all’ultimo punto, la seconda tappa del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley maschile e femminile: il circuito organizzato dalla Federazione Italiana Pallavolo ha regalato spettacolo per tre giorni sulla sabbia ...

Beach volley - Campionato Italiano 2018 Bibione. Semifinali : Colombi/Breidenbach per respingere l’assalto sloveno. Abbiati/Andreatta - il ritorno : Una sola coppia è riuscita a centrare il bis in finale a Bibione, nella seconda tappa del Campionato Italiano di Beach volley. Si tratta, in campo femminile, di Elena Colombi e Sara Breidenbach che si confermano in grandissima forma in questa prima porzione di stagione, conquistando l’atto conclusivo anche di Bibione, dopo San Cataldo. Le italiane se la vedranno con le slovene Lovsin/Kotnik (che hanno usufruito di una wild card), coppia di ...

Beach volley - World Tour 2018 Singapore. Dopo otto anni riecco la Cina al maschile : primo sigillo targato Paulao con Gao/Li : Arriva il primo successo targato Paulao per la Cina al maschile nel torneo 2 Stelle di Singapore che ha incoronato i cinesi Gao/Li nel torneo maschile e in campo femminile ha visto l’ennesimo successo giapponese con Suzuki/Murakami che hanno vinto il derby nipponico con Kusano/Take. In campo maschile i cinesi Gao/Li tornano sul gradino più alto del podio sette anni e undici mesi Dopo la vittoria ottenuta a Marsiglia da Penggen Wu/Linyin Xu ...

Beach volley - World Tour 2018 Ostrava. Europa in gran forma : oggi le sfide decisive per il podio. Ci sono anche Perusic/Schweiner : Si avvicina l’appuntamento continentale e l’Europa lancia un segnale chiaro sulla sabbia di Ostrava. Sette semifinalisti su otto vengono dal Vecchio Continente nel torneo 4 Stelle ceco ma bisogna anche dire che, per quasi tutti i brasiliani, si trattava del primo appuntamento con le nuove formazioni, mentre gli statunitensi di punta hanno preferito partecipare al ricco torneo AVP di Seattle. Resta comunque un dato molto interessante ...

Beach volley : Tricolore a Bibione una giornata di sorprese : Bibione - Fasi decisive a Bibione per la seconda tappa del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley: si sono appena conclusi sui 4 campi di gara gli incontri della seconda giornata caratterizzata ...

Beach volley - Campionato Italiano Assoluto - Bibione. Cecchin/Dal Molin e Colombi/Breidenbach centrano nuovamente le semifinali! : Terminata anche la seconda giornata di gare della tappa del Campionato Italiano Assoluto di Bibione,che oggi ha accolto i Beachers con un clima decisamente più favorevole rispetto a ieri. Si sono svolte le gare che hanno decretato i primi semifinalisti, sia nel femminile che nel maschile. Nel maschile, percorso netto per Di Francesco/Vanni, i primi semifinalisti, che sconfiggono prima Casellato/Canegallo e Ficosecco/Giumelli, poi stupiscono e ...

Beach volley – Campionato Italiano : i primi semifinalisti a Bibione : Beach Volley Campionato Italiano: le prime coppie semifinaliste della tappa di Bibione Fasi decisive a Bibione per la seconda tappa del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley: si sono appena conclusi sui 4 campi di gara gli incontri della seconda giornata, questa volta baciata da uno splendido sole fin dalle prime ore del mattino e caratterizzata da un estremo equilibrio in entrambi i tabelloni, maschile e femminile. Sono già note le prime ...

Beach volley - World Tour 2018 Ostrava. Lupo/Nicolai ancora battuti dagli spagnoli. Nono posto e indicazioni positive per gli azzurri : Otto a otto. Herrera/Gavira vincono il sedicesimo scontro diretto con Lupo/Nicolai e pareggiano il conto con gli azzurri, relegandoli al Nono posto come tre mesi e mezzo fa a Doha. Gli spagnoli vincono 2-1 l’ennesima battaglia con gli azzurri ma per Lupo/Nicolai la sconfitta di oggi ha un sapore diverso da quella subita tempo fa quando erano al meglio della condizione. Una sconfitta da prendere con un sorriso perché, seppure a tratti, gli ...