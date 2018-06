Capcom vuole portare i giochi della serie Monster Hunter su Switch | ma Monster Hunter

eurogamer

: Capcom vuole realizzare altri Monster Hunter per Switch, ma World è fuori discussione - - VG247it : Capcom vuole realizzare altri Monster Hunter per Switch, ma World è fuori discussione - - infoitscienza : Capcom vuole continuare a investire su Switch, sui giochi online e sull'eSport - myreviews_it : Capcom vuole concentrarsi su Nintendo Switch e eSports - -

(Di martedì 26 giugno 2018) Come sapreteha reso disponibile da tempo un nuovo titoloper PS4 e Xbox One,World, l'apprezzato gioco in programma per essere lanciato entro la fine dell'anno anche su PC.ha ricevuto molte domande su un potenziale porting perdel gioco e ora riceviamo il primo commento ufficiale su questo argomento, riportato da Gearnuke. In una recente assemblea degli azionisti,ha confermato i propri piani per Nintendo, nello specifico per quanto riguarda il futuro. In questa occasione, secondo la persona che ha partecipato alla riunione con gli azionisti,ha confermato cheWorld "non può essere portato su", quando gli è stato chiesto del potenziale porting.Read more…