Porta a spasso i suoi cani | aggredita dai pitbull del vicino | “Pensavo di morire”

Troppo vecchi o troppo pigri per Portare a spasso il cane? La soluzione geniale di un anziano signore cinese : Cina, città di Kaifeng, un anziano signore ha escogitato un sistema perfetto per portare a spasso il cane senza alcuna fatica. Posizionato in cima alle scale mobili di un centro commerciale, l’uomo trasforma la rampa in un tapis roulant per l’amico a quattro zampe. I passanti schivano il cane e lo guardano incuriositi ma l’uomo non si scompone, d’altronde si sa, la necessità aguzza l’ingegno L'articolo troppo vecchi o troppo pigri per portare a ...